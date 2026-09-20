Подведены итоги второго дня выборов депутатов Государственной Думы России Фото: REUTERS.

Второй день выборов в Государственную Думу России завершился. Голосование было поставлено на паузу в 21:00 по Москве, когда закрылись последние участки в Калининградской области. Сразу после этого ЦИК подвел промежуточные итоги. С ними мы и познакомимся, а ниже – продолжим прямую трансляцию уже третьего и финального дня голосования.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ: ГЛАВНОЕ

Итак, что объявил ЦИК по итогам второго дня? ЦИК официально подвел итоги:

- Явка к девяти вечера субботы - 44,38%. При этом каждые два часа ЦИК обновляет данные, потому что электронное голосование продолжается непрерывно, даже ночью, с утра 18 по 20:00 20 сентября.

- Последний результат по явке - 44,58% на 2 часа ночи.

- Во второй день проголосовали многие звезды и политики. Например, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель МИД Мария Захарова. Все трое, к слову, предпочли классическое голосование на участке. Захарова даже пояснила, что для нее визит на участок – теплая семейная традиция.

Тем временем большинство министров, вместе с президентом, проголосовали дистанционно.

- Обработка бюллетеней идет параллельно с голосованием, но первые итоги будут официально подведены в 21:00 по Москве 20 сентября, добавили в ЦИК. Дело в том, что именно в это время окончательно закроются все линии голосования во всех регионах. До этого в стране действует «режим тишины», любая агитация, даже результаты экзитпулов (это опросы «за кого голосовали» на выходе из избирательных участков), объявлять строго запрещено.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

- Глава ЦИК Элла Памфилова заметила, что 18 сентября было зафиксировано гораздо меньше хакерских атак на систему голосования, чем ожидалось. «То ли мы напугали наших недругов, то ли они готовятся к решающему бою, долбанут на завтра, не знаю, но мы будем готовы к всему», - добавила она.

- При этом во второй день хакеры все-таки попытались «вскрыть» платформу для электронного голосования Москвы. Безрезультатно – на возможность выразить свою волю и подсчеты это никак не повлияло.

- Кроме того, ЦИК просит очень аккуратно относиться к появляющимся в сети видео, касающихся избирательной кампании. Далеко не все из них достоверны, некоторые – просто забавны, а некоторые могут быть созданы чтобы попытаться дискредитировать выборы. В подтверждение этого Элла Памфилова продемонстрировала ролики-дипфейки, в которых на выборах в Госдуму голосуют Канье Уэст, бегемот и инопланетянин.

- В Центризбиркоме сообщили, что выборы под хорошим контролем - наблюдателями на зарегистрированы более 380 тысяч человек. Больше тысячи из них – гости из 133 стран и 13 международных организаций, следящих за легитимностью избирательного процесса.

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В конце – небольшая справка для тех, кто не слишком следит за политикой, но – спасибо вам за это – со всей серьезностью относится к голосованию и собирается реализовать свое конституционное право.

Единый день голосования проходит в России 18, 19 и 20 сентября. Почему три дня? Придумали это во время ковида, для безопасности. Сейчас, учитывая попытки атаковать участки и откровенно террористические методы Киева, формат сохраняется. Из тех же соображений – чтобы не собирать слишком много людей в одном месте.

За эти три дня в стране проводится около 2200 избирательных компаний. Кроме Госдумы, выбирают 8 губернаторов (еще три определяются голосованием в парламентах регионов), и 39 региональных Дум. То есть почти в половине России голосуют за две думы сразу.

Вернемся к выборам в Госдуму – девятый созыв также будет состоять из 450 депутатов. 225 определяются по партийным спискам: места делятся среди партий, набравших более 5% - таков избирательный барьер.

Вторая часть, еще 225 депутатов, выбираются по одномандатным округам. Для этого голосования будет выдан отдельный бюллетень, а на участке (или в сети) будет предоставлена вся необходимая информация о кандидатах от вашего округа.

Всего округов 225, кресло в Государственной Думе получат победители каждого округа. Кстати, с этим связано и новшество – в связи с вхождением в состав страны освобожденных регионов, одномандатные округа пришлось перераспределить. Считали по количеству голосующих. Поэтому 10 регионов потеряли по одному округу, ДНР получила 3, ЛНР – 2, Херсонская и Запорожская области – по одному. Еще по одному получили Москва, Мособласть и Краснодарский край, где больше всего растет население.

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