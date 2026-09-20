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Политика20 сентября 2026 3:00

Выборы в Госдуму 2026: итоги второго дня и прямая онлайн-трансляция

Подведены итоги второго дня выборов депутатов Государственной Думы России
Андрей ЗОБОВ
Подведены итоги второго дня выборов депутатов Государственной Думы России

Подведены итоги второго дня выборов депутатов Государственной Думы России

Фото: REUTERS.

Второй день выборов в Государственную Думу России завершился. Голосование было поставлено на паузу в 21:00 по Москве, когда закрылись последние участки в Калининградской области. Сразу после этого ЦИК подвел промежуточные итоги. С ними мы и познакомимся, а ниже – продолжим прямую трансляцию уже третьего и финального дня голосования.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ: ГЛАВНОЕ

Итак, что объявил ЦИК по итогам второго дня? ЦИК официально подвел итоги:

- Явка к девяти вечера субботы - 44,38%. При этом каждые два часа ЦИК обновляет данные, потому что электронное голосование продолжается непрерывно, даже ночью, с утра 18 по 20:00 20 сентября.

- Последний результат по явке - 44,58% на 2 часа ночи.

- Во второй день проголосовали многие звезды и политики. Например, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель МИД Мария Захарова. Все трое, к слову, предпочли классическое голосование на участке. Захарова даже пояснила, что для нее визит на участок – теплая семейная традиция.

Тем временем большинство министров, вместе с президентом, проголосовали дистанционно.

- Обработка бюллетеней идет параллельно с голосованием, но первые итоги будут официально подведены в 21:00 по Москве 20 сентября, добавили в ЦИК. Дело в том, что именно в это время окончательно закроются все линии голосования во всех регионах. До этого в стране действует «режим тишины», любая агитация, даже результаты экзитпулов (это опросы «за кого голосовали» на выходе из избирательных участков), объявлять строго запрещено.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

- Глава ЦИК Элла Памфилова заметила, что 18 сентября было зафиксировано гораздо меньше хакерских атак на систему голосования, чем ожидалось. «То ли мы напугали наших недругов, то ли они готовятся к решающему бою, долбанут на завтра, не знаю, но мы будем готовы к всему», - добавила она.

- При этом во второй день хакеры все-таки попытались «вскрыть» платформу для электронного голосования Москвы. Безрезультатно – на возможность выразить свою волю и подсчеты это никак не повлияло.

- Кроме того, ЦИК просит очень аккуратно относиться к появляющимся в сети видео, касающихся избирательной кампании. Далеко не все из них достоверны, некоторые – просто забавны, а некоторые могут быть созданы чтобы попытаться дискредитировать выборы. В подтверждение этого Элла Памфилова продемонстрировала ролики-дипфейки, в которых на выборах в Госдуму голосуют Канье Уэст, бегемот и инопланетянин.

- В Центризбиркоме сообщили, что выборы под хорошим контролем - наблюдателями на зарегистрированы более 380 тысяч человек. Больше тысячи из них – гости из 133 стран и 13 международных организаций, следящих за легитимностью избирательного процесса.

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 2026: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ТРЕТЬЕГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ: ГЛАВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

В конце – небольшая справка для тех, кто не слишком следит за политикой, но – спасибо вам за это – со всей серьезностью относится к голосованию и собирается реализовать свое конституционное право.

Единый день голосования проходит в России 18, 19 и 20 сентября. Почему три дня? Придумали это во время ковида, для безопасности. Сейчас, учитывая попытки атаковать участки и откровенно террористические методы Киева, формат сохраняется. Из тех же соображений – чтобы не собирать слишком много людей в одном месте.

За эти три дня в стране проводится около 2200 избирательных компаний. Кроме Госдумы, выбирают 8 губернаторов (еще три определяются голосованием в парламентах регионов), и 39 региональных Дум. То есть почти в половине России голосуют за две думы сразу.

Вернемся к выборам в Госдуму – девятый созыв также будет состоять из 450 депутатов. 225 определяются по партийным спискам: места делятся среди партий, набравших более 5% - таков избирательный барьер.

Вторая часть, еще 225 депутатов, выбираются по одномандатным округам. Для этого голосования будет выдан отдельный бюллетень, а на участке (или в сети) будет предоставлена вся необходимая информация о кандидатах от вашего округа.

Всего округов 225, кресло в Государственной Думе получат победители каждого округа. Кстати, с этим связано и новшество – в связи с вхождением в состав страны освобожденных регионов, одномандатные округа пришлось перераспределить. Считали по количеству голосующих. Поэтому 10 регионов потеряли по одному округу, ДНР получила 3, ЛНР – 2, Херсонская и Запорожская области – по одному. Еще по одному получили Москва, Мособласть и Краснодарский край, где больше всего растет население.

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