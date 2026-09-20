«Сорвался с 4-метровой высоты»: Дмитрий Бикбаев получил серьезную травму

Солиста группы "БиС" Бикбаева увезли в больницу после падения на концерте. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Весьма печально закончился для 38-летнего солиста группы «БиС» Дмитрия Бикбаева столичный сольник. В самом начале шоу, которое ознаменовало воссоединение поп-группы, Бикбаев сорвался с 4-метрового троса прямо во время выступления.

Несмотря на дикую боль, артист каким-то чудом отработал весь концерт, но после шоу травмированного Бикбаева увезла скорая.

Солист группы БИС Дмитрий Бикбаев сорвался с 4-метрового троса. Музыканта увезли на Скорой

По словам близких Дмитрия, во время падания музыкант сильно повредил ногу и сейчас ему необходимо восстановительное лечение.

Как произошло роковое падение?

Во время номера на хит «Двухполярный мир» Дмитрий Бикбаев должен был исполнить опасный трюк: обмотав руку тканью, пролететь на тросе. Однако артист сорвался и упал в толпу зрителей. Помощники помогли Дмитрию подняться и артист нашел в себе силы вернуться на сцену.

После этого коллега Бикбаева по дуэту Влад Соколовский обратился к пострадавшему со словами поддержки. «Такого, конечно, никто не ожидал. Но я рад, что ты цел. Я очень испугался», — признался Влад.