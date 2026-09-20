71% украинцев в ходе предыдущего социологического исследования ответили, что они счастливы Фото: REUTERS.

Украинская официальная социология – это что-то из категории запредельного вранья, которое невозможно объяснить при помощи обычной человеческой логики. Сентябрьские исследования Киевского международного института социологии (КМИС) демонстрируют явно заказной характер работы, который уже не скрывается, и полную оторванность от реальности.

Так, например, по итогам увидевшего свет 17 сентября опроса КМИС выяснилось, что 54% украинцев доверяют нынешнему «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому. Человеку, который вверг страну в глобальную катастрофу, озабоченного, что бы он там ни говорил, лишь сохранением своей личной власти, безудержно посылающему на гибель каждый месяц десятки тысяч своих сограждан с целями, которые, как он сам признал недавно, когда заявил, что Украина не сможет победить в этой войне, невозможно достичь. И, безусловно, доверия «просрочке» вряд ли прибавили громкие расследования по коррупции, которые сыпятся на окружение «просроченного», как из рога изобилия. И это на фоне того, что сами украинцы продолжают при малейшей возможности сбегать из страны, а соцсети наполнены пожеланиями украинцев своему лидеру побыстрее сдохнуть и иными, не менее сильными и, зачастую, нецензурными проклятиями. Правда, совсем уж игнорировать реальность киевские социологи не смогли, тем более, опрос проводили уже после свежих антикоррупционных расследований, и признали, что 41% респондентов Зеленскому не доверяют. Но все равно, получается, что доверие большинства населения у него есть, и он может продолжать.

А буквально за пару дней до того все тот же КМИС выдал еще одно исследование, согласно которому они поддерживают продолжение войны Зеленским. И тут цифры уже совершенно потрясающие - более 77% украинцев считают, что войну нужно продолжать, даже если Россия будет бить по энергетике зимой. Блэкауты, холод, отсутствие воды и перспектива заморозки канализации, встающий над страной призрак, если не голода, то весьма существенного ограничения потребления (а самые ответственные эксперты уже не стесняются говорить о необходимости введения продовольственных карточек, гарантирующих необходимые нормы питания) – все побоку, все не имеет значения. Ведь надо воевать до победы.

54% украинцев доверяют нынешнему «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому Фото: REUTERS.

Но еще более фантастические результаты украинские социологи получили в начале сентября. Когда, если им верить, 71% украинцев в ходе предыдущего социологического исследования ответили, что они счастливы. Вот так-то: 71% украинцев счастливы, какие-то жалкие 16% несчастливы , а еще11% одновременно испытывают и счастье, и несчастье. Прямо готовые садо-мазозохисты. И 16% нормальных. Но не факт.

Такие показатели счастья не в каждой мирной-то и развитой стране можно увидеть, а уж в воюющей, которая представляет из себя просто развалину, из которой сбежали чуть ли не 10 миллионов сбежали, население которой более чем уполовинилось за последние годы – это просто нереально. А Зеленский смог сделать украинцев счастливыми. Правда, в комментариях украинцы, помимо матерных выражений, советуют социологам выйти из Верховной рады и массово задают один и тот же: «Где вы, вообще, находите тех, кого опрашиваете, и кто вам дает такие ответы?» Не иначе, как на допросах в СБУ…

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