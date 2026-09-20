Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк совершенно уничижительно и издевательски отозвался о президенте США Дональде Трампе Фото: REUTERS.

Если поверить в истинность выражения, что «наглость – второе счастье», то в применение к нынешней Украине его необходимо модифицировать. Не второе, а первое - и самое главное. Причем, вместе с наглым и абсолютно нахальным попрошайничеством. Местный «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не опускает протянутую руку, наверное, даже во сне, а в это время его приближенные всячески издеваются над тем, к кому обращены все попрошайнические вопли.

Советник Офиса президента Украины Михаил «грязный рот» Подоляк совершенно уничижительно и издевательски отозвался о президенте США Дональде Трампе, заявив, что тот не может решать никаких важных вопросов, и на него уже не стоит обращать внимание. Тем более, хоть как-то всерьез воспринимать заявления американского президента.

- Заявления в социальной сети — они, конечно, круто все решают, тут у меня сомнений нет. Трамп это очень успешно продает на внутреннем рынке у себя. Я там вижу много заинтересантов покупать дальше вот эти все заявления его, которые к реальности очень часто имеют опосредованное отношение, - откровенно изгалялся над Трампом украинский «грязный рот» в эфире видеоблога. - Но если мы говорим о войне, то заявлением в социальной сети ее остановить нельзя точно так же, как заявлением о том, что ты выиграл войну у Ирана, остановить. Потом читаем с вами заявление иранской стороны: «Да, в социальной сети вы выиграли уже всё, нас это мало волнует, потому что Ормузский пролив мы контролируем». Вот так оно выглядит сейчас

Михаил Подоляк. Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совсем другое дело главный начальник Подоляка «просрочка» Зеленский. Вот на кого надо ориентироваться, вот кого необходимо слушать.

- Вернусь к тому, что говорит президент Зеленский. Президент Зеленский говорит очень четко: Украина слышит партнера, готова идти навстречу партнеру в паритетном смысле этого слова. То есть, партнер обеспечит остановку огня в том или ином формате перемирия, например, воздушное перемирие или не удары по энергетической инфраструктуре со стороны России, тогда Украина точно так же это сделает. То есть мы будем активны, мы прислушаемся к нашему партнеру и готовы дальше идти по переговорному треку, - не успевал выдавать комплименты «просрочке» Подоляк, делая запрос на то, что не Киев, а партнеры должны снова «все Украине сделать». - Все, дальше вопрос к модератору, к медиатору, к Соединенным Штатам: могут ли они обеспечить остановку огня со стороны России? Здесь у меня очень мало уверенности в том, что у США есть инструменты для того, чтобы решать какие-то глобальные задачи

Признав, что «Соединенные Штаты все равно это лидер, для меня это несомненно - с точки зрения экономики, технологического развития, с точки зрения институциональности и вовлеченности в глобальные проблемы», Подоляк тут же обвинил Трампа в том, что он разрушил глобальную гегемонию США: «Трамп очень быстро за год практически сильно разрушил глобальное влияние США, уменьшил его существенно, сократил, репутационно многое делал очень странно».

Но на этом наглость Подоляка не закончилась, он тут же призвал американцев голосовать на осенних выборах против Трампа и республиканцев.

- Мы, когда сами говорим о Трампе, честно говоря, это часто бывает бессмысленно, потому что это только слова. Все, что в исполнении Трампа - это только воздух, это много слов, - завил окончательно обнаглевший Подоляк, который совершенно наплевал на то, что вмешивается в американские выборы, во внутренние дела США. - Вот это все не мы с вами должны оценивать в течение этих двух лет, это должны оценивать американские избиратели. И это вопрос американского избирателя, американской политической элиты. То есть им важно все-таки репутационно что-то или важно, чтобы Соединенные Штаты потеряли везде то или иное влияние, которое они нарабатывали десятилетиями? Кстати, социология там показывает хорошие тенденции. Америка все-таки сильная страна, и она, наверное, примет правильные решения.

У Зеленского наступают на те же грабли, что и раньше. Именно вмешательство в президентские выборы, когда команда нынешнего «просрочки» действовала на стороне противников Трампа, стала одной из причин не самых ровных отношений Киева с нынешним президентом США. Сейчас они повторяют тот же ход конем на грядущих выборах в Конгресс. Пусть ситуация и изменилась, и у республиканцев, мягко говоря, не самые хорошие шансы. Вот только для Украины это мало что изменит. Трамп остается президентом до конца срока своих полномочий, когда бы они ни закончились, а. значит, и главным распорядителем, который в любой момент может наложить вето на любое решение Конгресса. Наглые и нахальные попрошайки продолжают играть с огнем, рассчитывая, что, как и ранее, все им сойдет с рук.

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