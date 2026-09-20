«Честно и храбро выполняла свой долг»: из-за атаки ВСУ погибла член УИК Херсонской области

Элла Памфилова была сосредоточена и взволнована Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Третий день выборов в ЦИКе его руководитель Элла Памфилова начала с заявления о трагедии. Появившись в зале ровно в 10.00, Элла Памфилова была сосредоточена и взволнована.

— К сожалению, начнем утро с печальной новости. 20 сентября в результате целенаправленной атаке в Херсонской области по автобусу погибло два человека. Одна из них наша коллега, участок № 220 участок Ольга Демьяненко, 60 лет. Она является членом УИК с 2023 года. В ходе этой компании принимала активное участие в организации выборов. Обошла всех своих соседей сограждан, земляков. Честно и храбро выполняла свой долг. Участвовала в организации досрочного голосования Нижнесероводском районе. Членом УИК является и ее дочь, — сказала глава ЦИК.

Памфилова заявила, что позор падет на голову «бандеровских уродов в памперсах, которые боятся воевать по-настоящему и охотятся за женщинами и детьми».

Она подчеркнула, что дочь продолжает работать на выборах в участковой избирательной комиссии.

Памфилова предложила почтить память погибшей минутой молчания.

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