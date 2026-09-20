Михаил Мурашко: «За неделю на ультрапереработанных продуктах можно прибавить почти килограмм лишнего веса»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всемирный день безопасности пациентов по инициативе ВОЗ начали отмечать с 2019 года. В этом году он проходил под лозунгом «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях (НИЗ)».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прочел лекцию для студентов-медиков о профилактике неинфекционных заболеваний. KP.RU собрала основные тезисы:

* 74% смертей во всем мире связаны с неинфекционными заболеваниями (диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, онкология и т.д.). С каждым годом процентное соотношение будет расти, к 2050 году цифры могут достигнуть уже 86%.

Связано это с тем, что живем мы все дольше, а с возрастом нарастает количество различных патологий. Например, к гипертонии могут присоединиться проблемы с почками и т.д. Это называется «коморбидная патология», когда сочетается сразу несколько хронических заболеваний.

«Но медицинские технологии уже сегодня позволяют продлевать жизнь пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями», - подчеркнул Михаил Мурашко.

* Сегодня у 70% населения имеется хотя бы один фактор риска для формирования группы неинфекционных заболеваний. В первую очередь, это, конечно, нездоровый образ жизни, вредные привычки, в том числе злоупотребление алкоголем.

* «Контроль факторов риска — первый уровень безопасности пациента и самый ранний способ снизить будущую сложность маршрута», - отметил министр.

Под сложностью маршрута подразумевается лечение пока еще не развившегося заболевания. Ведь предупредить всегда проще, чем лечить. И подтолкнуть пациента к этой мысли должен врач.

«Выявление факторов риска в развитии неинфекционных заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров – это очень хорошая практика, она сегодня хорошо отрабатываться. И очень важна коммуникация, обсуждение результатов диспансеризации с пациентом», - поясняет Михаил Мурашко.

* Меры активной профилактики на рабочем месте снижают нетрудоспособность на треть. В первую очередь это добровольное медицинское страхование, организация здорового питания на рабочем месте, вакцинация от гриппа. «Ключевой бенефициар во внедрении этих программ — это сам работодатель».

* Один из факторов риска развития неинфекционных заболеваний – лишний вес. Как ни странно, но и тут работодатель может помочь – выкладка более здоровых продуктов в столовой или автоматах продажи перекусов может помочь контролировать набор лишних кило.

«Чем более обработанный продукт, тем быстрее он усваивается, но без особой пользы. Даже мука более мелкого помола значительно быстрее усваивается (в муке грубого помола сохраняют части оболочки и зародыш, в ней больше клетчатки, витаминов и минералов – прим. Ред.) И есть статистические данные, которые говорят, что если вы часто употребляете ультрапереработанные продукты, то фактически за неделю вы можете дополнительно прибавить до 0,9 кг», - комментирует Михаил Мурашко.

К ультрапереработанным продуктам относятся различные перекусы (чипсы, батончики, снеки, колбаски), в которых не просто измельченные ингредиенты, но и множество искусственных добавок – красители, эмульгаторы, ароматизаторы, консерванты. А также изоляты, гидрогенизированные масла, мальтодекстрин и другие непонятные слова. Сосиски и колбасы тоже попадают в эту категорию. Чем длиннее состав продукта, тем меньше в нем клетчатки, витаминов и пользы.

Один из факторов риска развития неинфекционных заболеваний – лишний вес Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

* Профилактика – это ключевое направление. «В этом году в пилотном формате в некоторых регионах Центры здоровья поднимают вопросы здорового долголетия: определяют биологический возраст, формируют паспорта здоровья, обучают здоровым привычкам и многое другое. И по словам коллег из регионов, где проходит эта программа, они видят, насколько интересует молодых людей продолжительность жизни и здоровое долголетие», - рассказал министр.

Центры медицины здорового долголетия планируется внедрить на базе Центров здоровья. В них в рамках ОМС, бесплатно можно будет пройти обследование, которое состоит из двух этапов:

* определение биологического возраста - оценка состава тела, когнитивные тесты, шкалы приверженности здоровому образу жизни, скорость ходьбы, сила хвата, тест на равновесие,

* выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний и изменений в организме, которые могут приводить к преждевременной активации механизмов старения. Расчет, насколько ваш истинный возраст больше или меньше паспортного.

KP.RU писала, что по итогам посещения центра составляют индивидуальный прогноз рисков и выдают персонализированные рекомендации. Они могут включать как советы по питанию, физической активности, так и рекомендации по дальнейшим обследованиям и медицинскому наблюдению.

* Также министр напомнил, что с этого года расширен список обследований, доступных по полису ОМС в рамках диспансеризации, в том числе оценка липидного профиля: теперь смотрят не только общий холестерин, но и другие показатели - липопротеины высокой и низкой плотности, липопротеины очень низкой плотности, триглицериды (подробнее на KP.RU).

* Также на увеличении продолжительности жизни хорошо сказываются скрининговые программы онкозаболеваний: «С 2019 по 2025 годы количество выявленных злокачественных новообразований увеличилось в 2,2 раза. Но это не означает, что стали больше болеть. это значит, что мы выявляем злокачественные новообразования на ранних стадиях, а это определяет и последующую тактику лечения пациентов. И выживаемость пациентов значительно растет», - подчеркивает министр.

Также Михаил Мурашко отметил, что отношение молодежи к своему здоровью значительно меняется: они заботятся о репродуктивных функциях, проходя ранние обследования, причем молодые люди за последние несколько лет стали интересоваться своим здоровьем почти так же, как девушки: «Мужчины в возрасте 18—29 лет стали активно обращаться для прохождения диспансеризации», - поясняет министр.

Молодежь активно пропагандирует ЗОЖ, отказываясь от вредных привычек, чаще занимается спортом и прислушивается к советам врачей.

То есть молодые люди уже вовсе не бездумно относятся к здоровью, а понимают, что именно в возрасте 20-25 лет закладывается та самая база здорового долголетия без хронических заболеваний, в твердой памяти и ясном уме. «Отношение молодежи к своему здоровью меняется. И мы это активно поддерживаем», - сказал Михаил Мурашко.

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