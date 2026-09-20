«Наши люди — кремень!»: председатель УИК в Подмосковье вовремя открыла участок после атаки дронов на ее дом

Памфилова не могла не отметить и сильнейший налет беспилотников на столичный регион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рассказывая в ЦИКе воскресным утром об инцидентах на выборах, глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что накануне «и столб распилили, и кабель оптоволоконной линии на Дальнем востоке из строя вывели», но все оперативные службы за час ликвидировали так, что «многие и не заметили».

АТАКИ БОТОВ И ДРОНОВ

В субботу также отмечались сложности в электронном голосовании. Многое пришлось выдержать московской системе, шли атаки на все информационные системы и ночью, и в течение дня.

Памфилова не могла не отметить и сильнейший налет беспилотников на столичный регион.

— Я сама живу в Подмосковье и слышала грохот отражения беспилотной атаки. В Ленинском округе пострадало пять человек. Среди них председатель УИК № 1283 Санайкина Наталья Сергеевна. При падении обломков дрона повредило ее дом. А там пять детей в доме. Взрывной волной выбило все окна.

Но она как председатель УИК вышла утром на избирательный участок, вовремя его открыла и продолжила работу в штатном режиме. Наши люди — кремень! — заявила председатель ЦИКа.

Глава ЦИК Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПОДЖОГ И ВБРОС

В деревне Медвежская, что в Республике Коми, после окончания голосования уже в ночи на местном избирательном участке злоумышленник попытался предать все огню. Но поджигатель оперативно задержали, пожару не дали разгореться, и 20 сентября с утра участок уже был открыт.

На участке № 343 в селе Азаново Медведковского района, Марий Эл наблюдатель от КПРФ зафиксировал случай вброса — благодаря видеоконтролю.

Ирина Татаринова, глава республиканской избирательной комиссии рассказала и показала, как это было:

— Женщина в голубом, не расписываясь, получила у заместителя председателя комиссии бюллетени, зашла в кабину для голосования, поставила там отметки, вышла с двумя бюллетенями, которые при опускании в урну разлетелись на еще несколько. Председатель, зампредседателя и член данного УИК отстранены. Все бюллетени в этом ящике признаны недействительными.

Глава республиканского избиркома уточнила, что голосование не прерывалось, но этот случай стал «жестоким уроком». Она попросила прощения за действия этих трех членов УИК и поблагодарила бдительных наблюдателей.

Работа информационного центра ЦИК РФ в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На участке № 1613 минувшей ночью исчезли 50 бюллетеней для голосования за депутатов Липецкого облсовета. Сергей Елманов, глава областного избиркома, доложил:

— Похищенные бюллетени пока не найдены. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Предварительно, это провокация.

ПОМЕХИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

В Ямало-Ненецком округе на участке № 1009 наблюдатель от той же партии уже не бдительность проявила, а создавала помехи для наблюдения, вела съемку, металась по участку.

Андрей Гиберт, глава окружной комиссии, так описал ситуацию:

— Это случилось в Салехарде. Жалобу подали наблюдатели от других партий. Ее отстранили. Был протокол составлен и на другого представителя этой партии, который был наблюдателем на другом участке.

А уже в Сахалинской области рано утром в воскресенье при вскрытии сейф-пакета еще одна наблюдатель от парламентской партии «не очень хорошо себя вела», как выразилась глава Центризбиркома.

В отчете с далекого острова говорилось:

— Наблюдатель Анисимова схватила председателя Ежикову за волосы и вырвала клок волос.

Экспрессивную даму из помещения удалили, от наблюдения отстранили — по решению суда.

УДАР ПО ШКОЛЕ

Завершая утренний отчет в ЦИКе, Элла Памфилова получила срочное сообщение и сразу предала его огласке:

— Сегодня утром украинские террористы разрушили избирательный участок, который располагался в школе Пришиб Михайловского округа Запорожской области. Левое крыло здания разрушено. Это действующая школа, в которой учились 170 детей.

К счастью, в момент утренней атаки участок не работал.

— Вот так они пытаются нам помещать, но не получается у них… — заключила Памфилова.

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