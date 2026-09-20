Фото: REUTERS.
На минувшей неделе даже астрономы-любители заметили: на Солнце несколько дней не было ни одного пятна. Тогда как еще в июне пятна были грандиозные. При этом на северах редкая ночь проходила без полярного сияния. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Почему солнечная активность вообще меняется? На этот вопрос нет однозначного ответа. Факт, что совершенно стабильных звезд просто не существует. Солнце на фоне многих – прямо-таки образец стабильности.
В созвездии Персея есть звездочка Алголь, которая хорошо видна простым глазом. Если вы последите за ней несколько дней, заметите, что она довольно сильно меняет блеск. Причина в том, что ее периодически затмевает другая, более тусклая, звезда. Однако, такой вид переменности – скорее исключение. Намного чаще звезды меняют активность сами.
Примером служит звезда Мира в созвездии Кита. В максимуме блеска она отлично видна простым глазом. В минимуме неразличима в любительские телескопы. Мира пульсирует. Если бы Солнце было таким, оно бы раз в год расширялось до орбиты Юпитера, сжигая почти всю Солнечную систему. А потом «сдувалась» бы. Нам несказанно повезло.
Солнечная активность меняется с размахом в 11 лет. И этот период совпадает (примерно) с временем обращения Юпитера вокруг Солнца. Не он ли и есть причина? Мнения ученых расходятся.
В максимуме активности на Солнце происходит много взрывов, появляются пятна. Плазма отрывается от Солнца и начинает свой путь в космос. Иногда транзитом через Землю. Это и есть причина магнитных бурь. Но часто бурю вызывает просто постоянно дующий солнечный ветер. Поэтому бури (небольшие) могут быть и в минимуме солнечной активности.
Но мы пока не в минимуме.
Фото: REUTERS.
Воскресенье, понедельник и вторник пройдут под знаком полного геомагнитного спокойствия. На этом заканчивается краткосрочный, точный прогноз. А что дальше?
А дальше мы имеем очень заметную бурю в четверг и в пятницу, 24 и 25 сентября. Особенно неспокойным обещает быть четверг. В прогнозе мощности бури стоит как не экстремальная. Но фишка в том, что эти даты максимально близки к дню осеннего равноденствия (23 сентября), когда геометрия такова, что даже небольшое воздействие на магнитное поле Земли приводит к серьезной буре.
Именно поэтому есть все основания полагать, что в четверг и в пятницу будут действительно сильные магнитные бури. Но практика покажет.
Даже люди, не относящие себя к метеозависимым, иногда жалуются на головные боли, вызванные магнитными бурями. Статистика говорит, что в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Это и понятно: кровь – электролит, таким образом, она не безразлична к внешним магнитным полям.
Впрочем, на это есть и возражение. В электричке или около телевизора, компьютера мы испытываем куда более сильное воздействие электромагнитного поля. И ничего. Наука пока не понимает, как в точности все это устроено. Но на всякий случай есть смысл беречься. В первую очередь избегая всего, что может подкосить иммунитет.
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