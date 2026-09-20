Почему солнечная активность вообще меняется? На этот вопрос нет однозначного ответа Фото: REUTERS.

На минувшей неделе даже астрономы-любители заметили: на Солнце несколько дней не было ни одного пятна. Тогда как еще в июне пятна были грандиозные. При этом на северах редкая ночь проходила без полярного сияния. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Почему солнечная активность вообще меняется? На этот вопрос нет однозначного ответа. Факт, что совершенно стабильных звезд просто не существует. Солнце на фоне многих – прямо-таки образец стабильности.

В созвездии Персея есть звездочка Алголь, которая хорошо видна простым глазом. Если вы последите за ней несколько дней, заметите, что она довольно сильно меняет блеск. Причина в том, что ее периодически затмевает другая, более тусклая, звезда. Однако, такой вид переменности – скорее исключение. Намного чаще звезды меняют активность сами.

Примером служит звезда Мира в созвездии Кита. В максимуме блеска она отлично видна простым глазом. В минимуме неразличима в любительские телескопы. Мира пульсирует. Если бы Солнце было таким, оно бы раз в год расширялось до орбиты Юпитера, сжигая почти всю Солнечную систему. А потом «сдувалась» бы. Нам несказанно повезло.

Солнечная активность меняется с размахом в 11 лет. И этот период совпадает (примерно) с временем обращения Юпитера вокруг Солнца. Не он ли и есть причина? Мнения ученых расходятся.

В максимуме активности на Солнце происходит много взрывов, появляются пятна. Плазма отрывается от Солнца и начинает свой путь в космос. Иногда транзитом через Землю. Это и есть причина магнитных бурь. Но часто бурю вызывает просто постоянно дующий солнечный ветер. Поэтому бури (небольшие) могут быть и в минимуме солнечной активности.

Но мы пока не в минимуме.

На Солнце исчезли пятна Фото: REUTERS.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, понедельник и вторник пройдут под знаком полного геомагнитного спокойствия. На этом заканчивается краткосрочный, точный прогноз. А что дальше?

А дальше мы имеем очень заметную бурю в четверг и в пятницу, 24 и 25 сентября. Особенно неспокойным обещает быть четверг. В прогнозе мощности бури стоит как не экстремальная. Но фишка в том, что эти даты максимально близки к дню осеннего равноденствия (23 сентября), когда геометрия такова, что даже небольшое воздействие на магнитное поле Земли приводит к серьезной буре.

Именно поэтому есть все основания полагать, что в четверг и в пятницу будут действительно сильные магнитные бури. Но практика покажет.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Даже люди, не относящие себя к метеозависимым, иногда жалуются на головные боли, вызванные магнитными бурями. Статистика говорит, что в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Это и понятно: кровь – электролит, таким образом, она не безразлична к внешним магнитным полям.

Впрочем, на это есть и возражение. В электричке или около телевизора, компьютера мы испытываем куда более сильное воздействие электромагнитного поля. И ничего. Наука пока не понимает, как в точности все это устроено. Но на всякий случай есть смысл беречься. В первую очередь избегая всего, что может подкосить иммунитет.

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