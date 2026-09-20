В Сети обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой: у певицы сильно поредели волосы

Алла Пугачева Фото: Соцсети.

Внешний вид Аллы Пугачевой всегда вызывает массу обсуждений. Поклонники следят за появлением каждого нового фото 77-летней артистки, которая несколько лет назад уехала из России. Стоит отметить, что для своего возраста Алла Борисовна выглядит свежо и бодро. Однако, один из последних снимков артистки, опубликованный ее мужем, взволновал интернет-пользователей. Все внимание было приковано к волосам Пугачевой.

Многие поклонники отметили, что у исполнительницы сильно поредели волосы. Пластический хирург и косметолог Адель Файзулина назвала несколько возможных причин.

«Если говорить об Алле Борисовне Пугачёвой, на фотографиях можно обратить внимание на участки поредения волос в височно-лобной области. Однако по фотографии невозможно достоверно установить причину таких изменений. Один из возможных факторов, который мы учитываем в пластической хирургии, — перенесённые ранее хирургические вмешательства. Например, при некоторых видах подтяжки лица или эндоскопического лифтинга расположение и направление разрезов имеют принципиальное значение. Если разрез проходит в волосистой части головы, формирование рубца или смещение линии роста волос потенциально могут привести к локальному поредению волос. Именно поэтому существуют определённые хирургические ориентиры и техники выполнения разрезов, позволяющие максимально сохранить волосяные фолликулы и естественную линию роста волос», — рассказала KP.RU Адель Файзулина.

Алла Пугачева Фото: Соцсети.

Известно, что Алла Борисовна, как и многие звезды, не раз обращалась к помощи пластических хирургов. При этом, Файзулина отмечает, что существует множество других причин, влияющих на выпадение волос после определённого возраста.

Адель Файзулина, пластический хирург, основатель ФАР КЛИНИК. Фото: ФАР КЛИНИК

«Важно понимать, что причин поредения волос после 70 лет гораздо больше: возрастные и гормональные изменения, генетическая предрасположенность, дефицитные состояния, заболевания кожи головы, некоторые лекарственные препараты. Поэтому прежде чем говорить о коррекции, необходимо установить причину», — добавляет Файзулина.

По словам врача, если волосяные фолликулы в определённой зоне уже необратимо повреждены, одним из методов коррекции может стать трансплантация собственных волосяных фолликулов из донорской области. Если же фолликулы сохранены, в рамках врачебной косметологии могут рассматриваться методы, направленные на улучшение состояния кожи головы и поддержку роста волос.

«В их числе: инъекционные методики, PRP-терапия с использованием собственной плазмы пациента, некоторые биорегенеративные и аппаратные методы. Эти процедуры направлены на улучшение микроциркуляции и создание условий для нормального функционирования волосяного фолликула. Выбор конкретной методики всегда зависит от причины выпадения волос», — пояснила Адель Файзулина.

Витамины и микроэлементы тоже могут иметь значение, но принимать их “для роста волос” без установленного дефицита не стоит. Сначала диагностика — затем восполнение того, чего действительно не хватает организму.

«И отдельно хочется сказать: Алла Борисовна для своего возраста выглядит очень достойно. Видно, насколько много внимания эта женщина уделяет себе и своей внешности. На мой взгляд, гораздо важнее не стремиться стереть возраст, а уметь сохранить индивидуальность, ухоженность и гармонию. И в этом отношении она действительно вызывает восхищение», — поделилась мнением Файзулина.

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