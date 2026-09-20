Избирком Самарской области опроверг сообщения о пустом сейф-пакете на избирательном участке

Голосование на выборах депутатов Госдумы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Сырейке Самарской области на избирательном участке вскрыли сейф-пакет, а находившиеся в нем бюллетени пропали – такой вывод можно сделать из видео, размещенного членом КПРФ Дмитрием Асеевым. Он обнаружил на участке №4626 вскрытый сейф-пакет, из которого таинственным образом исчезли бюллетени, а также сообщил о фактах препятствования его доступу в помещение для голосования. В ответ на публикацию Избирательная комиссия Самарской области инициировала проверку и опубликовала ее результаты. «Комсомольская правда» разбиралась, что на самом деле произошло на участке и был ли факт нарушения.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Анализ видео показал несоответствие заявленным тезисам. Согласно регламенту Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, после размещения бюллетеней пакет незамедлительно опечатывается защитной индикаторной лентой. Механизм данной ленты исключает возможность ее незаметного вскрытия и повторного наклеивания.

- В сети Интернет появилось видео, на котором один из кандидатов сообщает о наличии в помещении для голосования на избирательном участке Кинельского района пустого сейф-пакета со следами вскрытия. При этом очевидно усматривается, что на сейф-пакете целостность индикаторной ленты не нарушена, что свидетельствует о том, что сейф-пакет в использовании для хранения избирательных бюллетеней не был, — констатировали в Избирательной комиссии Самарской области.

Наличие неповрежденной ленты является неопровержимым доказательством того, что данный конкретный реквизит не применялся для хранения бюллетеней.

Строгий учет избирательной документации на федеральном и региональном уровнях исключает возможность несанкционированного использования реквизитов. Участковой избирательной комиссии (УИК) №4626 было выдано в общей сложности пять сейф-пакетов. 18 сентября 2026 года два из них были задействованы для перемещения бюллетеней из переносного и стационарного ящиков для голосования.

Данная процедура была документально оформлена в строгом соответствии с законом: составлены акты перемещения с обязательным указанием индивидуальных серийных номеров использованных пакетов.

- Три находятся в сейфе в помещении УИК. Демонстрируемый в видеоролике пакет в УИК не поступал и фактически находился за пределами помещения для голосования, - уточнили в избиркоме. - Акты перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты как и процедура перемещения осуществлялись в присутствии наблюдателей от Общественной палаты Самарской области, КПРФ, «Единой России». Со стороны наблюдательского корпуса к деятельности УИК никаких замечаний не было.

Вторым пунктом претензий было утверждение о препятствовании доступу кандидата в здание УИК. Проверка хронологии событий и свидетельских показаний опровергла данный тезис. Кандидат имел беспрепятственный доступ к объекту и участвовал в контроле процедур на подготовительном этапе.

- Установлено, что кандидат, который присутствует на видео, через несколько минут уже находился в помещении для голосования вместе с членами УИК и присутствовал при всех избирательных действиях, осуществляемых до открытия избирательного участка. Препятствий ко вхождению в здание вышеуказанного кандидата со стороны членов УИК не чинилось, — зафиксировано в официальном комментарии избиркома.

Таким образом, Избирательная комиссия Самарской области классифицировала информацию о пропаже бюллетеней на УИК №4626 как недостоверную. Предоставленные доказательства — сохранность индикаторной ленты, строгий складской учет сейф-пакетов, наличие подписанных актов с серийными номерами, а также отсутствие замечаний от наблюдателей различных политических партий и общественных институтов — подтверждают легитимность и прозрачность процедуры хранения и перемещения избирательной документации.