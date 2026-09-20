Возлюбленный Дибровой Роман Товстик заметно помолодел после пластики

Роман Товстик и Полина Диброва Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В конце лета 51-летний Роман Товстик сделал эстетическую пластическую операцию. Об этом рассказала возлюбленная бизнесмена, 37-летняя Полина Диброва. Роману была проведена круговая блефаропластика в конце лета. Предприниматель довольно быстро восстановился и уже успел продемонстрировать результат.

Товстик почти не ведет соцсети, но свежими снимками с Романом делится Полина Диброва в своем телеграм-канале. Так, пара посетила несколько светских мероприятий. Также Роман и Полина побывали вместе с храме.

Многие отмечают, что 51-летний Товстик заметно помолодел и посвежел после пластики. Взгляд Романа стал более открытым.

Роман Товстик и Полина Диброва Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бизнесмен сделал операцию по врачебным показаниям. По словам Полины Дибровой, из-за нависающего века у него начались серьёзные проблемы со зрением.

«У Романа было анатомическое нависание верхнего века. В итоге стало портиться зрение. Глаза очень сильно уставали, а к вечеру болели. Он не мог смотреть без ощущения дискомфорта. Поэтому круговая блефаропластика была проведена по врачебным показаниям», — поделилась с KP.RU Полина.

Операцию провела приятельница Дибровой, пластический хирург по имени Анастасия. У нее есть своя клиника на Рублевке.

Добавим, что круговая блефаропластика в хорошей клинике стоит не менее 400 тысяч рублей. Операция показана пациентам с выраженными возрастными изменениями, анатомическими дефектами (такими, как нависающее века с рождения), опущением внешних уголков глаз, глубокими морщинами, жировыми грыжами и мешками.