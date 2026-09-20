Голосование проходит в историческом Георгиевском зале приемов дипломатической миссии Фото: Евгений СУЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 сентября в 8 утра посольство России в Риме открыло двери для граждан, пришедших сделать выбор будущего нашей страны. Голосование проходит в торжественной обстановке — урны расположили в парадном зале для приёма глав иностранных дипломатических миссий, построенном в начале XX века под планировавшийся визит Императора Николая II.

В столь ранний час воскресный Рим только просыпался, а в районе избирательного участка уже собирались первые желающие проголосовать на выборах в Государственную думу. Для одних это — практически рутинная поездка через город, для других — путешествие через полстраны ради нескольких минут у избирательной урны: всего в Италии сегодня открыто четыре избирательных участка: в Риме, Милане, Генуе и Палермо.

Корреспондент KP.RU показал, как проходят выборы в Риме

Но большинство проживающих на Апеннинах наших сограждан такие затруднения не пугают — некоторые приехали в столицу еще накануне и остановились у родственников, некоторые — как Андрей и Мира (имена изменены), молодая пара историков из Санкт-Петербурга, спешили к открытию участка, чтобы не опоздать на самолет.

- В Риме мы были на свадьбе у друзей, а в 12-00 у нас самолет на Родину. Но даже такой сжатый график не повод отказываться от своего гражданского долга, мы специально пришли одними из первых, чтобы успеть. Для нас это уже третьи выборы и мы всегда голосуем, ведь речь идет о нашем будущем, - сказали они корреспонденту KP.RU.

К сожалению, многие из пришедших, как и Андрей с Мирой, отмечают: с дистанционным голосованием у них возникли сложности. Так, Анжела из Витербо (город примерно в полутора часах езды от Рима), поняв, что "электронка" по каким-то причинам сбоит, с трудом уговорила своего мужа-итальянца поехать ранним утром в столицу. Сначала не воспринявший с воодушевлением эту идею Марко изменил свое мнение, когда увидел с каким энтузиазмом идут россияне на выборы.

20 сентября в 8 утра посольство России в Риме открыло двери для граждан, пришедших сделать выбор будущего нашей страны Фото: Евгений СУЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Итальянца не заставишь встать в воскресенье спозаранку даже ради такой важной процедуры. Пока кофе, пока болтовня с соседями в баре, глядишь, только к полудню народ подтягивается к участкам, - смеется он.

В середине дня посол России в Италии Алексей Парамонов выступил перед прессой:

- Для всех нас, граждан России, свойственно сплачиваться и чувствовать свою особую сопричастность с судьбой страны именно в исторические сложные периоды, один из которых мы проходим и сейчас. Участие в выборах для всех граждан нашей страны, включая соотечественников проживающих э в Италии - это как раз такая возможность подтвердить свою связь с Россией и поучаствовать в определении её настоящего и будущего, - заявил посол. -Я уверен, что все наши проживающие в Италии соотечественники, независимо от того, находится ли они здесь постоянно или временно, придерживаются именно таких взглядов и таких подходов я уверен что они сегодня и сегодня примут участие в голосовании.

В Риме проходит голосование на выборах в Государственную думу Фото: Евгений СУЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Здесь, в Риме, голосование проходит в историческом Георгиевском зале приемов дипломатической миссии. Все знают, что наши двери всегда открыты для наших соотечественников и конструктивно настроенных к России представителей Италии, - подчеркнул Парамонов. - В Италии, стране, правительство которой, как известно, участвует в общей враждебной политике Евросоюза и НАТО, участие в голосовании на выборах в Государственную Думу является еще и ответом местным антироссийским силам. Суть этого ответа в том, что Россия - это независимая, суверенная и демократическая страна, граждане которой сами определяют, кого они хотят видеть в числе своих руководителей. Нравится это западным элитам, или нет.

Голосование проходит в торжественной обстановке Фото: Евгений СУЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конечно, не обошлось и без попыток если не сорвать голосование, то хотя бы подпортить настроение собравшимся. Так, группа представителей зарубежной оппозиции намеревались в полдень провести свою акцию. Но, в лучших традициях Жан-Жака, дальше сбора в близлежащем кафе дело не пошло. Скорее всего, революционно-релокантский пыл остудил кордон местной полиции, контролировавшей документы (пускали только обладателей российских паспортов) на подходе к посольству.

Стоит отдать должное местным властям: помимо полиции, они выделили для охраны российской дипмиссии полицейских, карабинеров и даже военных, а обычно заставленная в два ряда машинами улица была полностью очищена ещё накануне.

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