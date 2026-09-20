Ищут воду на Марсе и изучают пыль на Луне: Российские научные приборы на борту иностранных космических миссий делают удивительные открытия

Сейчас на орбите орбите Луны – американский спутник LRO. Он картографирует поток нейтронов Фото: EAST NEWS.

Сейчас к Меркурию приближается космический корабль BepiColombo. Это совместная миссия Европейского космического агентства и Японии. Жаль, что не наша? С одной стороны - да. С другой - очень даже наша. На борту четыре российских прибора. Иностранные корабли часто несут на борту отечественную технику, без которой весь проект лишился бы смысла. Об этом KP.RU поговорил с доктором физико-математических наук, заведующим отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорем Митрофановым. Именно в ИКИ создано большинство этих приборов.

К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ

В конце августа к Луне чуть-чуть не улетела китайская миссия Чанъэ-7. Помешал тайфун, и теперь окно запуска откроется лишь в следующем году.

Миссия историческая: робот отправится к таинственному Южному полюсу Луны. Где, может быть, и будет построена первая обитаемая станция. Китайский робот должен провести окончательный анализ: есть на Южном полюсе Луны вода или нет.

Собственно, обнаружение лунной воды и дало старт нынешней лунной гонки. Вода – не только для питья и быта поселенцев. Водород и кислород – важнейшие компоненты для выработки ракетного топлива.

Один из ключевых приборов на борту Чанъэ-7 - наш ПмЛ-Ч7. ПмЛ расшифровывается как “пылевой мониторинг Луны”. Его задача – изучить лунную «атмосферу» (по-научному, «экзосферу»), то есть частицы пыли, левитирующей над Луной, окололунную плазменную оболочку и атомы газов. Мы очень плохо понимаем, как лунная «атмосфера» устроена. А от незнания может пострадать будущая обитаемая станция: вездесущая лунная пыль испортит конструкции и проникнет в скафандры.

В конце августа к Луне чуть-чуть не улетела китайская миссия Чанъэ-7. Фото: Yang Guanyu / XinHua / Global Look Press

ТАРАН КРАТЕРА КАБЕО

А ведь лунную воду Россия и открыла! Началось все с миссии «Луна-24» (1976 год), которая пробурила небесное тело глубоко, почти на 2 метра, грунт на Землю привезла, и именно в нем были обнаружены первые молекулы лунной воды.

Сейчас на орбите орбите Луны – американский спутник LRO. Он картографирует поток нейтронов, именно эти частицы сигнализируют, где есть водород, а значит, вероятно, и вода. Но прибор-то, который успешно этим занимается, под названием ЛЕНД - российский!

Все-таки трубить о том, что это мы лунную воду открыли, не стоит, охлаждает мой пыл Игорь Георгиевич. Но результаты “нейтронного телескопа” ЛЕНД действительно оказались прорывными:

- НАСА запустило тогда сразу два аппарата, LRO (кружил над Луной по полярной орбите с высотой всего 50 км) и LCROSS (двигался по вытянутой орбите ожидания). Нейтронный телескоп стоял на LRO. Мы сразу же начали строить карту излучения нейтронов с поверхности Луны. Именно по нейтронам мы должны были определить районы, где в грунте присутствует лунная вода с самой большой концентрацией. Когда мы накопили достаточно данных, то увидели, что наиболее высокая массовая доля воды в лунном реголите наблюдается в кратере около Южного полюса по имени Кабео, и сообщили об этом руководителям проекта LRO.

Тотчас в НАСА приступили к «жесткой» фазе операции. В кратер Кабео направили отработавший разгонный блок «Центавр». Ударом в космос выбросило лунное вещество. Вслед за блоком пошел на таран научный аппарат LCROSS. Он прошел через облако выброшенного вещества, изучил его состав, обнаружил в нем воду, передал данные на Землю - и врезался сам. Ученые, таким образом, смогли понять, что в грунте под лунной поверхностью действительно содержится вода, около 5% по массе.

- Именно так совместными усилиями было достоверно доказано наличие лунной полярной воды, - говорит Игорь Митрофанов. - Нейтроны на орбите показали район на поверхности с повышенной концентрацией водорода. Но с помощью нейтронного телескопа мы не могли доказать, что повышение концентрации водорода связано именно с присутствием такого химического соединения, как вода (Н2О), мы «видим» не молекулы, а ядра. Мы указали кратер-кандидат с повышенным содержанием водорода. И благодаря измерениям с борта другого аппарата-«камикадзе» было доказано, что в грунте на дне этого кратера действительно содержится вода.

И все же не вполне убедил меня Игорь Георгиевич, лично я буду считать, что лунную воду открыла именно Россия.

MADE IN RUSSIA B KOCMOCE Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

РЕНТГЕН КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ

Луна и без того – витрина наших достижений с приставкой «впервые». Первое фото обратной стороны, первая посадка робота, первая автоматическая доставка грунта, первые автоматические Луноходы… А вот Марс нам как-то не дается. Хотя – это же мы впервые совершили мягкую посадку на поверхность Красной планеты. 2 декабря 1971 года, в разгар чудовищной пылевой бури. Отчего связь и прервалась через 15 секунд. Но в целом – не наш это мир. Говорят, конструкторы во времена оны даже прозвали эту планету «проклятой».

Всего СССР и Россия затевали 18 миссий. Из них 13 закончились полной неудачей, остальные исполнены частично. Так себе статистика… Но наши приборы вполне себе изучают Марс прямо сейчас.

На орбите вокруг Марса обращается американский аппарат Mars Odyssey. И на нем уже более 25 лет успешно работает российский прибор ХЕНД, который исследует, как и на Луне, потоки нейтронов. На основе его данных построена карта распространенности марсианской воды.

Красные пески рассекает легендарный марсоход Curiosity, и на нем – российский прибор ДАН, который прозвали «нейтронным рентгеном»: он просвечивает грунт под марсоходом, заглядывая вглубь.

На орбите вокруг Марса обращается американский аппарат Mars Odyssey Фото: EAST NEWS.

- В области ядерной планетологии мы находимся на мировом уровне космической науки, а прибор ДАН так и вовсе задает планку этого самого мирового уровня, - подчеркивает Игорь Митрофанов. - Мы сейчас не запускаем к Марсу собственные космические аппараты не потому, что не умеем, просто благоприятное время для этого пока еще не наступило. Но благодаря поддержке Российской академии наук и Госкорпорации «Роскосмос» мы продолжаем активно исследовать Красную планету в международной кооперации. Когда у нашей страны дойдут руки до Марса, тогда и полетим. Захотим - полетим сами, захотим - в кооперации. Это будет наше суверенное решение.

КУРС НА МЕРКУРИЙ

И неожиданный поворот: вода, возможно, есть на полюсах Меркурия, самой близкой к Солнцу планеты, настолько раскаленной, что днем там расплавился бы свинец. Но в темных, не освещаемых Солнцем полярных кратерах, вероятно, лежит лед!

- Как вода там вообще появилась? Принесли кометы? Или это «солнечная вода», поступившая с солнечным ветром, который богат протонами - ядрами водорода? Мы надеемся поучаствовать в разрешении этой тайны, - продолжает наш эксперт.

В декабре к Меркурию подлетит европейско-японский аппарат BepiColombo. Он несет на себе четыре прибора, частично или полностью сделанных в России, и полностью российским является МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр). Миссия - первопроходческая: ранее американцы обнаружили признаки воды на северном полюсе планеты, говорит Игорь Митрофанов, но южный остался не исследованным. Это задача для МГНС.

В декабре к Меркурию подлетит европейско-японский аппарат BepiColombo Фото: EAST NEWS.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

А нам не обидно?

…Этот вопрос вертится на языке: а нам не обидно? Все знают, что марсоход Curiosity запустили Штаты. Почти никто не знает, что один из его ключевых приборов – наш. И так всегда. Слава достается тому, чей флаг красуется на обшивке корабля. И где-то в глубине души ворочается досада, «что же сами-то летим»? И как бы понятно, что не участвовать в международной кооперации – глупо. И все же, и все же…

- Бояться, что «все украдут, и лаврами не поделятся», не надо, - говорит Игорь Митрофанов. - Если мы себя уважаем, надо спокойно и уверенно выходить на передовые рубежи и заниматься своим делом. Мы знаем, что мы умные, мы знаем, что, если захотим, то и сделаем. Конечно, сотрудничать - это не значит, что перед всеми раскрывать свои «сундуки с наработками». Пускай сами придумают, если хотят с нами соревноваться.

Достаточно вспомнить, что знаменитый полет «Союза-Аполлона» состоялся в 1975 году в разгар холодной войны, на пике противоречий между сверхдержавами. Освоение космоса было и будет общим делом человечества. И наши неприметные на вид приборы – полноправные представители страны. На борту каждого из них написано «Сделано в России».

Что же до флага на обшивке самого корабля… Еще полетаем. В этом нет сомнений.

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