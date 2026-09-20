Чужие урны и питерский жетон: в сети появились сообщения о ящиках без пломб на голосовании в Воронежской области

На избирательном участке во время выборов депутатов Госдумы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дни голосования социальные сети и мессенджеры традиционно захлестывает волна информационных вбросов, цель которых — поставить под сомнение прозрачность и легитимность избирательного процесса. Очередная попытка дискредитировать работу комиссий была зафиксирована в Воронежской области. В региональных пабликах и оппозиционных каналах распространился видеоролик, авторы которого утверждали, что на избирательном участке № 23/01 в селе Новая Усмань для голосования якобы установлены урны без пломб. «Комсомольская правда» изучила видео и получила официальные комментарии. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» , направленного на разоблачение недостоверной информации.

Внимательный анализ видеоряда и оперативная реакция представителей избирательной системы доказали: перед нами постановочная фальшивка, слепленная на скорую руку и не имеющая никакого отношения к реальности.

«Кочующая» урна

Провокаторы даже не озаботились созданием оригинального контента, а использовали шаблонные материалы, уже успевшие засветиться в других регионах страны:

- Мы в курсе подобных сообщений, эта урна попадается не только в этом фейке и не только в нашем регионе. Ничего общего с реальной обстановкой на участке она не имеет, - ответил по телефону «Комсомольской правде» секретарь областного избиркома Сергей Черепухин.

Как выяснилось, распространяемые кадры ящика для голосования представляют собой «универсальный» медиаматериал, который авторы фейка периодически достают из архивов и привязывают к самым разным адресам и номерам комиссий.

Нестыковки в интерьере

В правительстве Воронежской области «Комсомольской правде» так же подтвердили, что в сети распространяется откровенный фейк:

- Участок располагается в здании районного Дворца культуры, обстановка внутри выглядит иначе, чем на видео. На самом деле в этом здании две УИК, и ни на одном такой урны нет. Действующие урны совершенно другой конфигурации, - прокомментировали изданию.

В качестве наглядного опровержения было опубликовано видео реальных урн в Новой Усмани. Настоящие избирательные ящики на участке № 23/01 опломбированы в строгом соответствии с установленными нормами ЦИК России, имеют совершенно другие габариты и конструктивные особенности. Не совпало и само помещение. Настоящий вход на участок в новоусманском районном ДК оборудован современной входной группой со стеклянным панорамным окном и дверью. На фейковом же видео запечатлены глухие двери старого образца. Кроме того, на кадрах провокаторов отчетливо виден осыпающийся потолок, чего в здании Дворца культуры нет.

Прокол со служебной формой

Финальной деталью, окончательно разоблачившей фальсификацию, стал внешний вид дежурившего в кадре сотрудника правоохранительных органов. - Что касается сотрудницы полиции, коллеги из МВД пояснили, что на жетоне изображена аббревиатура СПЛ (Санкт-Петербург и Ленобласть) — к нашему региону она отношения не имеет, - уточнили в правительстве.

Тем не менее, коллеги из полиции сообщили, что проведут дополнительную проверку информации.