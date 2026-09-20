Влад Соколовский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Буквально вчера в Москве прошел концерт воссоединившейся группы «БиС». Правда, само шоу едва не закончилось трагедией. В самом начале программы 38-летний Дмитрий Бикбаев, которой должен был пролетать над залом, сорвался с троса. Певец упал прямо в толпу. Поклонники помогли Дмитрию подняться, и музыкант каким-то чудом отработал весь концерт.

Правда, в конце выступления Бикбаева, изнывающего от боли, увезли на «скорой» в больницу. Артист получил серьезную травму во время падения. А сегодня инцидент прокомментировал Влад Соколовский. Певец сообщил, что Дмитрий прошел обследование — ему сделали рентген и МРТ.

Солист группы БИС Дмитрий Бикбаев сорвался с 4-метрового троса. Музыканта увезли на Скорой

«Переломов нет, внутренних разрывов нет… Слава Богу! Человек, как говорится, родился в рубашке. У Димы очень мощный ангел-хранитель за плечами. И по мне, это единственное, что уберегло его. Приземлись он на одну ногу, на руку, на спину или, не дай Бог, на голову, последствия были бы катастрофическими… Вчера сработали пять процентов какого-то уникального везения! А наш герой после этого еще и отработал два часа шоу!» — поделился в соцсетях 34-летний Соколовский.

Также Влад отметил, что с людьми, ответственными за произошедшее, состоится отдельный разговор. Еще Соколовский осудил тех, кто высмеивает падение Бикбаева.

«Тем, кто угорает над такими вещами, стоит подумать, что у них не так с головой», — добавил Влад.

Кстати, на концерте БиС присутствовала Яна Чурикова, которая засняла падение Дмитрия.

«О нет! Дима Бикбаев сорвался с высоты 3-х метров на концерте „БиС“! Так началось шоу. И да, это не по плану. Просто соскользнула рука из петли подвеса», — рассказала Чурикова.

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