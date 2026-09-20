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Политика20 сентября 2026 11:40

Глава бюро Гостелерадио Ирана высоко оценил организацию выборов в РФвидео

Уже на третьих выборах работает глава бюро Гостелерадио Ирана в Москве Сайед Али Дараби
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Глава бюро Гостелерадио Ирана в Москве Сайед Али Дараби

Глава бюро Гостелерадио Ирана в Москве Сайед Али Дараби

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этот поседевший человек с глубокими морщинами - из страны, где перманентно идет война. Глава бюро Гостелерадио Ирана в Москве Сайед Али Дараби приехал в воскресенье в ЦИК после того, как в предыдущие дни работал в поле, на разных избирательных участках.

- Для вас это первые выборы в России – какие у вас впечатления?

Глава бюро Иранского ТВ Сайед Али Дараби поделился впечатлениями о выборах в Госдуму-2026

- Вообще-то я работал и на президентских выборах, и на прошлых выборах в Госдумы, и вот теперь на этих. Удивляет, как ваши люди реагируют.

- Что вы имеете ввиду?

- Сплоченность. Проведение выборов, особенно в таких условиях, в условиях СВО, показывает, как для России это важно. Чтобы народ сделал свой выбор, когда идут долгие военные действия у страны. Стоит гордиться тем, что вы так хорошо их провели, эти выборы.

- У вас во время боев тоже проходили выборы?

- В Иране выборы во время войны с Ираком, которая шла восемь лет, выборы проходили часто, почти каждый год. И это было очень непросто. И скоро тоже будут выборы, несмотря на то, что Америка и Израиль продолжают боевые действия против нашей страны.

- Вы столкнулись с какими-то трудностями в своей работе, что особенно удивило?

- Удивляет, как много людей участвует, какая высокая организация.

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