«Председатель вообще здесь живет буквально»: как работает ЦИК в дни выборов

Член ЦИК России Павел Андреев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Челн Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев рассказал, как работается руководству ЦИКа в эти напряженные дни.

— По какому графику вы работаете в эти дни?

— Мы работаем без расписания, как возникает необходимость, так мы приезжаем и уезжаем. А председатель ЦИКа вообще здесь живет буквально. В воскресенье я приехал на работу в 7.30 утра. А уехал в субботу — в первом часу ночи.

— Для членов ЦИК есть комната отдыха где они могут прикорнуть, переодеться в свежую рубашку или сменить костюм с галстуком?

— Да нет особо таких условий. Потому и приходится ездить домой переодеваться.

ЦИК в дни выборов работает без расписания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Домашние сильно беспокоятся за ваш график — вовремя ли питаетесь, успеваете ли сделать передышку, физические упражнения для затекшей спины…

— С пониманием дома относятся. Спасибо большое родителям и близким все понимают, что страна живет одной целью. Кто-то должен исполняться гражданский долг на участке, кто-то в ЦИКе, кто-то в поле. Есть гораздо более героические люди — члены избирательных комиссий в новых регионах. В приграничье. В тех 12 регионах, которые так или иначе примыкают к линии боевого соприкосновения. У нас есть жертвы среди коллег, погибшие и раненые. По сравнению с тем, что приходится переживать им, наши сложности бытового характера вообще не имеют никакого значения.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Вы отвечаете только на рабочие звонки в эти дни?

— А сейчас все звонки — рабочие. Нет нерабочих. Нет, ну из дома мне могут дозвониться.

— Когда напряжение спадет?

— Цейтнот в понедельник подспадет. Но и сразу после финального подведения итогов напряжение еще все-таки будет.

Сказать про самый тяжелый момент этих выборов смогут только на следующей неделе, когда подпишут все финальные протоколы.

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