Причина сегодняшнего удара по Москве — очередная театральщина от Зеленского Фото: REUTERS.

Противник атаковал Москву самым массированным с начала СВО роем дронов. Как сообщил мэр Сергей Собянин, столичный узел ПВО сбил более 1600 ударных беспилотников. Из них 450 — непосредственно на подлёте к Москве. Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100 процентам: к цели прорвался лишь десяток дронов. Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями — пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку.

Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать. Этим он убивает сразу двух зайцев: демонстрирует нам и всему миру, что не боится наносить противнику урон в его столице в день важнейшей государственной процедуры. И, как бы, намекает Западу — «Ну какие у нас на Украине выборы? Москали точно так же по нам лупить будут». Золотое правило: когда хохол говорит гадости про москаля, он всегда рассказывает про себя.

В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вторая причина сегодняшнего удара по Москве — очередная театральщина от Зеленского. Просроченный на саммите в Закарпатье заявил, что ему нужно «еще 40 дней, чтобы разгромить Россию». И подкрепил это заявление налетом своих дронов на Капотню. Смотрите, дескать, как я могу! Еще чуть-чуть — и империя зла будет повержена! Дайте только гривен и патритов!

Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика.

Просроченный на саммите в Закарпатье заявил, что ему нужно «еще 40 дней, чтобы разгромить Россию» Фото: REUTERS.

Есть и третий вариант, и готовиться нужно, в первую очередь, к нему. Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает. В Подмосковье уже нашли обломки неизвестной ракеты. От территории Украины до Московской области, в теории, могла долететь только FP-9 с заявленной дальностью свыше 800 километров. Но она, вроде как, в сентябре только начала испытываться.

Если резюмировать, противник отрабатывает деньги, выданные западными спонсорами на ослабление России путем вооруженного конфликта. Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее, уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам.