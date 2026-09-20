Овечкин заявил, что после завершения спортивной карьеры планирует вернуться в Россию вместе с семьей Фото: REUTERS.

Нет сомнений, что бандеровец давно наблюдал за российским хоккеистом Александром Овечкиным - одним из ведущих игроков «Вашингтон Кэпиталз». И в этих наблюдениях, Гераскевич накопил немалую злобу. Можно представить, как ему было обидно, когда Трамп назвал Овечкина «великим хоккеистом». Но, Овечкин не унимался и заявил, что после завершения спортивной карьеры планирует вернуться в Россию вместе с семьей. И вообще, поддерживает руководство России, его взгляды и действия. Даже снялся в предвыборном ролике.

После этого, как писали классики, Гераскевич «сделался буен, плевался и показывал фиги». Например, потребовал выгнать Овечкина из американского спорта. В США это даже комментировать не стали, настолько требование выглядит безумным.

Разбирать эту историю нужно через личность «спортсмена» (именно в кавычках) Гераскевича.

Возьмем вид спорта, в котором он себя проявляет - «скелетон». Это спуск с горки на тяжелых санях без управления, на скорости до 140 км/ч. Головой вперед. И эта деталь уже объясняет почти все.

Единственный разумный выход для Гераскевича в этой позорной истории – обратиться в ТЦК по месту своей украинской прописки Фото: REUTERS.

Вторая деталь - сам вид «спорта». Вы можете представить себе его фанатов? Детей, играющих на дворовой гонке в «скелетон», и мечтающих вырасти и стать видными, прославленными скелетонистами?

Еще смешнее, что даже в этом виде спорта Гераскевич не смог добиться хоть каких-то результатов! Ег уровень - места с 12-го по 18-е. Единственное, чем смог прославиться Гераскевич, это своим скандальным изгнанием с Олимпиады-2026. В международной Федерации бобслея и скелетона были, мягко говоря, скандализированы спортивным головным убором Гераскевича – он обклеил свой шлем портретами «героев ВСУ, захiстников Украины – спортсменов и тренеров». Манифестация была сорвана спортивными чиновниками.

Почти семь месяцев Гераскевич приходил в себя после этого поражения. Совсем забросил катания на санках, копил силы и праведный гнев, наконец, бросился и повис на штанине Овечкина, который выиграл если не все в своей карьере, то почти все. Овечкина, которого в НХЛ называют не иначе как «Александр Великий» и Great eight (великая восьмерка). Мне показалось, что Овечкин его стряхнул и не заметил. А реакцию Трампа, если он вдруг узнает про эту историю, угадать не сложно: «что эти украинцы опять себе позволяют?».

Единственный разумный выход для Гераскевича в этой позорной истории – обратиться в ТЦК по месту своей украинской прописки.