Экс-жена Даниила Воробьева прервала молчание: «Не предполагала, что мужчина, которого я любила… начнёт вести против меня войну!»

Даниил Воробьев и Марина Смирнова Фото: Соцсети.

Напомним, что недавно стало известно, что актер Даниил Воробьев разошелся с гражданской женой Мариной Смирновой. У пары есть общая дочь Эльза Лилу. Увы, расстаться мирно не удалось. Более того, разразился скандал, который дошел до суда. Даниил отдал Марине свой телефон, в котором она нашла личную переписку, разбившую ей сердце. По заявлению Воробьева, как утверждала юрист Маргарита Гаврилова, было возбуждено уголовное дело против его бывшей гражданской жены по трём статьям — 137, 138 и 272 статьи УК РФ. Они применяются в совокупности при взломе чужих аккаунтов, телефонов или компьютеров и незаконном доступе к личной информации. И вот бывшая возлюбленная звезды сериала «Жить жизнь» впервые высказалась.

Выяснилось, что у Марины трое детей. Воробьев был ее вторым мужем. Ему она родила дочку. Сейчас девочке пять лет. Правда, сам актер, по словам Смирновой, даже не знает, в какой садик ходит Эльза Лилу.

У пары есть общая дочь Эльза Лилу Фото: Соцсети.

«Никогда не предполагала, что в моей жизни случится так, что мужчина, которого я любила, принимала, которому подарила дочь, такую долгожданную, рождение которой — это настоящее чудо, — начнёт вести против меня войну! Начнёт манипулировать ребёнком, начнёт использовать дочь в своих корыстных целях, пропадёт из жизни ребёнка, будет вечно давать ей обещания и никогда не выполнять, прекратит интересоваться её жизнью, не будет помогать финансово, что придётся прибегнуть к помощи госорганов, и тут уже отец начнёт манипуляции со сроками рассмотрения, опекой и попытками отобрать дочь, которую он толком и не знает! Он не знает, в какой больнице она наблюдается, в какой ходит садик, болеет или здорова, есть ли у неё одежда, еда, витамины, кто её друзья и что ей нравится в принципе», — сообщила в соцсетях Марина Смирнова.

Добавим, что Воробьев требует 5 млн рублей алиментов на дочь. Даниил считает, что дочь должна проживать с ним.

«То, что случилось между нами как взрослыми людьми — это исключительно наше дело и наша ответственность! Но при чём тут маленькая девочка пяти лет? Я изучила кучу литературы, прослушала огромное количество лекций и поняла, что мой второй муж — по факту не способен на эмпатию — он живёт в вымышленном мире, где меня выставляет сумасшедшей и т.д., где он хороший отец, просто ему чего-то не дают! При этом факты другие — нет помощи, нет общения, он заблокировал меня ещё 5 апреля, а финалом было его заявление в СК и заведение на меня уголовного дела!» — высказалась Марина.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова Фото: Соцсети.

Также Смирнова опровергла информацию о взломе телефона бывшего супруга.

«Внимание — ничей телефон я не вскрывала и не рылась! Мне подарили разбитый старый айфон! И я, как ответственный человек, решила его обнулить перед тем, как отдать в ремонт — и у меня просто всплывали уведомления, одно из которых случайно открылось, вот и всё… Вот и всё! Я не хотела тогда жить, мне не описать словами, через что мне пришлось пройти. Сколько слёз я выплакала от осознания того, что обнаружила. И спустя год! Год! Это важно! Этот человек подаёт заявление в СК — опять же, чтобы опорочить меня!.. Меня не тревожит его отсутствие в жизни дочери. Это его выбор и его путь. А я буду бороться за своё честное имя!» — сообщила Марина Смирнова.

Интересы Смирновой представляет юрист, подполковник юстиции Маргарита Гаврилова. По словам Гавриловой, судимость матери отразиться на биографии всех ее троих детей.

«Судимость матери автоматом попадает в анкетные данные детей! При заполнении анкеты на престижное место трудоустройства, например, вы обязаны написать о своих родственниках и их, в том числе, судимостях! И уж поверьте на слово — пятно несмываемое на биографии на всю жизнь! Поэтому я даже слушать не хочу никаких «а если», «а может», «а вдруг»! Это поступок, порочащий любого мужчину! Любого! Не просто порочащий, а делающий не рукопожатным для всех!» — высказалась Маргарита.

Также Маргарита сообщила, что Марина Смирнова будет требовать с Воробьева алименты в размере 1/4 от всех своих доходов и заработков начиная с 29.05.2025 года. Юрист приложила скрин переписки, в которой Смирнова приглашала Воробьева на крестины их дочери в мае этого года, но он не отвечал. Затем Марина писала актеру уже в июле, и сообщение снова было оставлено без ответа…

Скриншот из ТГ-канала Маргариты Гавриловой

«О каком желании общаться может идти речь, если бедная баба пишет человеку — у нас крестины, приезжай пожалуйста! В ответ тишина! Встретили на заправке, папа со слов Марины посмотрел на них с дочерью и уехал! Марина пишет: мы гуляем там то, приезжай, ребёнок будет рад! Тишина! Мужчины, не умеете вы вести с нами войну достойно! Всегда скатываетесь до отвратительного! Не все, конечно, но те, кто откапывает топор войны — близнецы-братья! Пленных не берут, а добивают!» — добавила Гаврилова.

Между тем, представитель Воробьева, адвокат Александр Почуев подал ходатайство в суд на рассмотрение процесса в закрытом заседании.

«Мой телефон известен и диалога на эту тему нет. Комментировать и сообщать позицию я буду в суде. Надеюсь, процесс будет закрытым, для того, чтобы не причинять вред законным интересам и охраняемой законом тайны. Если обвинение поддержано прокурором от лица государства, то теперь лишь суд уполномочен судить», — сообщил KP.RU адвокат Воробьева.

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