Бородина тайно крестила дочь, Миронова выиграла суд у бывшего мужа, Соболев попал в скандал из-за плоской груди: главные события шоу-бизнеса

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прошедшая неделя оказалась насыщенной семейными событиями и громкими разбирательствами. Ксения Бородина тайно крестила младшую дочь, чем вызвала недовольство ее отца Курбана Омарова. Мария Миронова выиграла судебный спор с бывшим мужем Андреем Сорокой, а Илья Соболев оказался в центре обсуждения после шутки на свадьбе.
Звезда «Дома 2» Ксения Бородина сообщила, что ее младшая дочь Теона прошла таинство крещения. По словам телеведущей, девочка сама давно хотела этого и в 10 лет решила сделать выбор в пользу православной веры. Крестной матерью стала старшая сестра Теоны Маруся, а крестным — священник отец Михаил.
Обряд неожиданно привел к конфликту с отцом девочки Курбаном Омаровым. Бизнесмен заявил, что не знал о крещении и ранее они с Бородиной договорились не навязывать дочери религию до момента, когда она сможет определиться самостоятельно. «Все произошло в тайне от меня, без моего ведома и согласия», — заявил Омаров. Подругу Бородиной Ольгу Орлову, напротив, удивило, что отец не был в курсе желания Теоны: она утверждает, что девочка хотела креститься еще три года назад.
Завершился судебный спор Марии Мироновой и ее бывшего мужа Андрея Сороки. Актер добивался возможности самостоятельно определять встречи с их семилетним сыном Федором, в том числе без присутствия матери. Суд отклонил его иск, а требования Мироновой о взыскании алиментов удовлетворил.
Теперь Сорока должен перечислять на содержание сына четверть всех своих доходов до совершеннолетия ребенка. Адвокат актрисы Шота Горгадзе заявил, что с учетом позиции органов опеки встречи отца с мальчиком пока должны проходить в присутствии матери. Сам Федор занимается теннисом и учится во втором классе.
Фото: кадр из фильма.
Комик Илья Соболев оказался под шквалом критики после выступления на свадьбе, где он пошутил о внешности блогера Кати Голден. Во время импровизированного подиума ведущий обратил внимание на ее грудь и заявил, что она находится «на начальной фазе формирования». Сама Голден ответила ему в том же стиле, однако пользователи соцсетей восприняли это иначе.
После волны критики Соболев записал обращение, в котором объяснил, что подобные импровизации являются частью его работы на свадьбах. По словам юмориста, участницей такого перформанса стала и Голден, а происходящее на самом празднике воспринималось гостями с улыбкой. «На всех свадьбах, на которых я веду, всегда есть много юмора», — заявил Соболев.
Актер Даниил Воробьев не смог мирно урегулировать отношения с бывшей гражданской женой Мариной Смирновой. В Костроме рассматривается иск матери их дочери Эльзы Лилы к актеру об определении места жительства ребенка и взыскании алиментов. Ранее сообщалось и о возбуждении против Смирновой уголовного дела по трем статьям после того, как она прочитала личную переписку Воробьева в его телефоне.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Адвокат актера Александр Почуев настаивает на закрытом рассмотрении дела и заявил, что комментировать позицию стороны намерен непосредственно в суде. Представитель Смирновой Маргарита Гаврилова, в свою очередь, сообщила, что уголовное дело уже поступило в суд. Бывшие партнеры много лет жили вместе и воспитывали дочь, но официально брак не регистрировали.
14 сентября на Новодевичьем кладбище открыли памятник диктору Игорю Кириллову, монумент создал скульптор Айдын Зейналов. После церемонии в соцсетях начали обсуждать внешний вид работы: пользователей заинтересовали необычный поворот головы и одежда диктора.
Коллега Кириллова Анна Шатилова, присутствовавшая на открытии, рассказала KP.RU, что видит в памятнике образ диктора в молодости. При этом она также обратила внимание на то, что в реальности монумент выглядит очень темным. Сам скульптор объяснил, что стремился передать не только внешнее сходство, но и ощущение, которое зрители привыкли получать от Кириллова с телеэкрана.