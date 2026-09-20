Бородина тайно крестила дочь, Миронова выиграла суд у бывшего мужа, Соболев попал в скандал из-за плоской груди: главные события шоу-бизнеса

Ксения Бородина известила широкую общественность о радости в семье Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшая неделя оказалась насыщенной семейными событиями и громкими разбирательствами. Ксения Бородина тайно крестила младшую дочь, чем вызвала недовольство ее отца Курбана Омарова. Мария Миронова выиграла судебный спор с бывшим мужем Андреем Сорокой, а Илья Соболев оказался в центре обсуждения после шутки на свадьбе.

Ксения Бородина тайно крестила дочь

Звезда «Дома 2» Ксения Бородина сообщила, что ее младшая дочь Теона прошла таинство крещения. По словам телеведущей, девочка сама давно хотела этого и в 10 лет решила сделать выбор в пользу православной веры. Крестной матерью стала старшая сестра Теоны Маруся, а крестным — священник отец Михаил.

Обряд неожиданно привел к конфликту с отцом девочки Курбаном Омаровым. Бизнесмен заявил, что не знал о крещении и ранее они с Бородиной договорились не навязывать дочери религию до момента, когда она сможет определиться самостоятельно. «Все произошло в тайне от меня, без моего ведома и согласия», — заявил Омаров. Подругу Бородиной Ольгу Орлову, напротив, удивило, что отец не был в курсе желания Теоны: она утверждает, что девочка хотела креститься еще три года назад.

Мария Миронова выиграла суд у бывшего мужа

Завершился судебный спор Марии Мироновой и ее бывшего мужа Андрея Сороки. Актер добивался возможности самостоятельно определять встречи с их семилетним сыном Федором, в том числе без присутствия матери. Суд отклонил его иск, а требования Мироновой о взыскании алиментов удовлетворил.

Теперь Сорока должен перечислять на содержание сына четверть всех своих доходов до совершеннолетия ребенка. Адвокат актрисы Шота Горгадзе заявил, что с учетом позиции органов опеки встречи отца с мальчиком пока должны проходить в присутствии матери. Сам Федор занимается теннисом и учится во втором классе.

Бывший муж Мироновой — актер Андрей Сорока Фото: кадр из фильма.

Илья Соболев попал в скандал из-за плоской груди

Комик Илья Соболев оказался под шквалом критики после выступления на свадьбе, где он пошутил о внешности блогера Кати Голден. Во время импровизированного подиума ведущий обратил внимание на ее грудь и заявил, что она находится «на начальной фазе формирования». Сама Голден ответила ему в том же стиле, однако пользователи соцсетей восприняли это иначе.

После волны критики Соболев записал обращение, в котором объяснил, что подобные импровизации являются частью его работы на свадьбах. По словам юмориста, участницей такого перформанса стала и Голден, а происходящее на самом празднике воспринималось гостями с улыбкой. «На всех свадьбах, на которых я веду, всегда есть много юмора», — заявил Соболев.

Даниил Воробьев продолжил судебные разборки с бывшей женой

Актер Даниил Воробьев не смог мирно урегулировать отношения с бывшей гражданской женой Мариной Смирновой. В Костроме рассматривается иск матери их дочери Эльзы Лилы к актеру об определении места жительства ребенка и взыскании алиментов. Ранее сообщалось и о возбуждении против Смирновой уголовного дела по трем статьям после того, как она прочитала личную переписку Воробьева в его телефоне.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова воспитывали вместе дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Адвокат актера Александр Почуев настаивает на закрытом рассмотрении дела и заявил, что комментировать позицию стороны намерен непосредственно в суде. Представитель Смирновой Маргарита Гаврилова, в свою очередь, сообщила, что уголовное дело уже поступило в суд. Бывшие партнеры много лет жили вместе и воспитывали дочь, но официально брак не регистрировали.

Споры вокруг памятника Игорю Кириллову

14 сентября на Новодевичьем кладбище открыли памятник диктору Игорю Кириллову, монумент создал скульптор Айдын Зейналов. После церемонии в соцсетях начали обсуждать внешний вид работы: пользователей заинтересовали необычный поворот головы и одежда диктора.

Коллега Кириллова Анна Шатилова, присутствовавшая на открытии, рассказала KP.RU, что видит в памятнике образ диктора в молодости. При этом она также обратила внимание на то, что в реальности монумент выглядит очень темным. Сам скульптор объяснил, что стремился передать не только внешнее сходство, но и ощущение, которое зрители привыкли получать от Кириллова с телеэкрана.