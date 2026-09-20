Дональд Туск, приехав в Карпаты, разоблачил, по сути, ложь Зеленского о потерях украинской армии Фото: REUTERS.

«Сладкие» дни для украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, когда в Европе с готовностью воспринимали и поддерживали любые чушь и ложь, которые он нес в своих выступлениях, ушли в прошлое. Союзники из числа стран Евросоюза, похоже, начали критически относиться к любым заявлениям «просрочки» и проверять его слова. Что, правда, пока никак не отразилось на уровне поддержки бандеровской власти на Украине. Но это вполне объяснимо — бандеровцы, по мнению европейцев, заняты «святой» войной против России, а за это можно простить, если не все, то очень многое.

Однако, премьер-министр Польши Дональд Туск, приехав в Карпаты на украинский курорт в Буковеле на слет по созданию нового союза с участием Украины, по инициативе «просроченного» названного «Карпатской восьмеркой» (С8), разоблачил, по сути, ложь Зеленского о потерях украинской армии.

— В последнее время это 27 тысяч убитых и раненых ежемесячно. И это, к сожалению, рекордные показатели в этой войне. При такой тенденции зима в Украине действительно может иметь катастрофический характер, — заявил Туск.

По словам главы правительства Польши, такие цифры стали возможны благодаря новой российской стратегии и новым техническим возможностям российской армии, включая реактивные беспилотники, которые приводят к «намного большим потерям с украинской стороны».

Обратим внимание, что Дональд Туск озвучил данные не последнего месяца, а «ежемесячные потери» в течение «последнего времени». То есть, как минимум, нескольких месяцев. Самое малое — двух. Но и даже в таком случае самая последняя ложь Зеленского о потерях ВСУ с начала войны в 50 тысяч убитых уже разоблачена польским премьер-министром.

Кстати, в качестве источника этих сведений Туск сослался на данные украинской стороны. Очевидно, что Генштаб ВСУ дает в штаб-квартиру НАТО более-менее реальные цифры потерь, хотя и их наверняка ранее занижал раза в два. Но хотя бы не на порядок, как это делает «на голубом глазу» местный «просроченный» главарь. То есть настоящим хозяевам Украины цифры, которые хоть как-то отражают реальность, ну, а своему народу — кучу прокисшей лапши на уши. При этом, стоит особо отметить, что, по верифицированным данным российской стороны, потери ВСУ колеблются от 30 до 43 тысяч человек в месяц.

Обратим внимание, что Дональд Туск озвучил данные не последнего месяца, а «ежемесячные потери» в течение «последнего времени» Фото: REUTERS.

На фоне этих данных вполне объяснимыми становятся и недавние откровения нынешнего главы офиса президента Украины, экс-главы военной разведки ГУР Минобороны Украины террориста Кирилла Буданова* о необходимости мобилизовать не менее 30 тысяч человек ежемесячно, чтобы покрывать потери ВСУ. Более того, с учетом вала уходящих в самоволку и дезертирующих «мобиков», 30 тысяч в месяц уже мало, а потому могут оказаться реальными сведения украинских экспертов о том, что планка мобилизации для ТЦК была недавно поднята до 40 тысяч человек в месяц. Вопрос в том, где их брать?

И потому сейчас так активизировались и участились разговоры в медиа-среде Украины о том, чтобы вернуть украинских беженцев из стран Европы, понизить возрастную планку мобилизации и даже о необходимости начать мобилизацию женщин. Во всяком случае, бронирование от мобилизации на Украине уже перестало быть охранной грамотой от ТЦК, и сейчас с каждым днем фиксируется все больше случаев, когда ТЦКшники забирают с улицы юношей, не подлежащих мобилизации, которым впоследствии силой навязывают контракты на службу и забронированных сотрудников стратегических предприятий.

Правда, все это ни в коей мере не послужит достижению так называемого «перелома» в войне, а лишь отдаляет перспективы мира и углубляет яму катастрофы для Украины. Но все это заботит команду с Банковой в последнюю очередь. Правда, польский премьер-министр Дональд Туск никогда этой правды не расскажет. Как, наверное, и никто из европейских союзников «просрочки» Зеленского.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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