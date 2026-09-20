Виктория Лопырева и Виктория Егорова Фото: социальные сети.

Самым модным принтом этой осени неожиданно стал рисунок, вдохновленный окрасом шкурки сказочного оленёнка Бэмби. Эффектные жакеты и пальто «Бэмби» появились в ассортименте многих брендов. Рассказываем и показываем, как носить актуальный рисунок.

О принте «Бэмби» рассказала дипломированный стилист Ольга Родина. В жакете Lime. Фото: личный архив.

Одним из первых меховой жакет с трендовым принтом выпустил популярный российский бренд Lime. Цена модели доступная — 11 990 рублей. Сочетайте такой жакет с нейтральными вещами — например, белой футболкой и такого же цвета джинсами или черной водолазкой и темными брюками. Помним правило: акцентная вещь в особых дополнения не нуждается. Аксессуары в этом случае могут быть коричневыми, белыми, черными или терракотовыми.

Жакет Lime. Фото: limestore.com

Другой российский бренд Ila Limited Collection представил пятнистое пальто, которое уже успела примерить «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева. Виктория скомбинировала его с белой футболкой и светло-коричневой юбкой мини. Дополнила образ коричневой замшевой сумкой и шоколадными мюлями на каблуке. Стоимость пальто — 62 500 рублей.

Виктория Лопырева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Такое же пальто продемонстрировала блогер и модель Виктория Егорова. Виктория сочетала его с синими джинсами клеш, коричневой майкой, чёрными лодочками и такого же цвета сумкой.

Виктория Егорова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На известных маркетплейсах можно найти сапоги и ботильоны окраса Бэмби. Так, марка Roksi представила эффектные пятнистые ботильоны из натуральной замши, которые сейчас можно купить с огромной скидкой — за 12 999 рублей вместо 30 000 рублей.

Ботильоны Roksi

Конечно, принт «Бэмби» пойдет не всем и его можно смело отнести к микротрендам. Но так когда-то было и с коровьим рисунком, который мы носим до сих пор. И, если верить недавним показам мировых брендов, бэмби будет в моде и будущей весной. Так, LaQuan Smith продемонстрировал пятнистые куртки, платья, юбки и сапоги в сезоне весна-лето 2027.

Показ LaQuan Smith SS2027 Фото: социальные сети.

А российское ателье Amie Atelier сшил пятнистую шубку «Бэмби» для собак. Так что теперь и ваши питомцы будут самыми модными.