«Надоело!»: Трамп пришел в ярость из-за «фейковых журналистов»

«Надоело!», - объяснил свое решение Трамп Фото: REUTERS.

Дональд Трамп не раз обвинял сотрудников некоторых американских СМИ в «некомпетентном и лживом» освещении его деятельности. На пресс-конференциях он в лицо называл журналистов «создателями фейковых новостей», а порой прямо требовал, чтобы они замолкли.

Наконец, его терпение лопнуло окончательно. Президент распорядился отобрать пропуска в Белый дом у корреспондентов телеканалов CNN и MS NOW, а также интернет-издания Politico. Дональд заявил, что они постоянно «распространяют выдумки» об администрации. Но в чем конкретно провинились репортеры, на которых обрушился президентский гнев, так и осталось неизвестным. «Надоело!», - объяснил свое решение Трамп и зло намекнул: «У нас много СМИ, и за ними могут последовать другие».

Впрочем, гадать, почему глава государства покусился на священную для американцев свободу слова, не приходится. За полтора года своего второго срока он уже столько напортачил и во внутренних, и во внешних делах, что поводов для неудобных вопросов от прессы накопилось выше крыши. Рейтинг поддержки Дональда скатился до антирекорда в 37%.

В СМИ, где работают «изгнанные из рая», уже назвали решение незаконным и пообещали защищать право своих журналистов работать без вмешательства властей.