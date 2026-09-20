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Звезды20 сентября 2026 22:01

Как Герберт Уэллс предсказал голосовые сообщения, лазер, атомную бомбу и прообраз интернета: разбираем самые точные пророчества великого фантаста

21 сентября исполняется 160 лет со дня рождения фантаста Герберта Уэллса
Денис КОРСАКОВ
21 сентября исполняется 160 лет со дня рождения фантаста Герберта Уэллса. Фото: Stapleton Historical Collection/Global Look Press

21 сентября исполняется 160 лет со дня рождения фантаста Герберта Уэллса. Фото: Stapleton Historical Collection/Global Look Press

Семья, в которой родился великий фантаст Герберт Уэллс, была обычной, довольно скучной и несчастливой. Мать была горничной у аристократки, отец работал в том же доме садовником. Впрочем, вскоре после бракосочетания он уволился и открыл посудную лавку, но там ничего не выгорело - и он стал тренером по крикету в собственном небольшом спортклубе.

Однажды один из папиных друзей на площадке для игры подбросил в воздух и уронил семилетнего Герберта - и тот сломал ногу. О чем всегда вспоминал с радостью: он оказался в постели на два месяца и именно там пристрастился к чтению историй об экзотических странах и приключениях. Именно эта травма, в конечном счете, разбудила его фантазию. Она оказалась огромной, невероятной: Уэллс, наряду со своим современником Жюлем Верном, создал современную фантастику.

О нем кто-то сказал: «Он не придумал будущее, но он пытался». На самом деле в книгах Уэллса можно найти множество сбывшихся предсказаний и пророчеств. Несбывшихся, честно говоря, тоже полным-полно, однако кое-какие его прозрения не могут не поражать.

Герберт Уэллс в детстве. Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Герберт Уэллс в детстве. Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

ЧТО ОН ПРИДУМАЛ ИЛИ ПРЕДСКАЗАЛ

Люди оставляют голосовые сообщения вместо того, чтобы звонить

Начать хочется именно с этого: возникшая буквально несколько лет назад тенденция писать в мессенджеры или оставлять голосовые сообщения, а не звонить лично, была буквально предсказана Уэллсом в романе «Люди как боги» (1923). Действие там разворачивается в параллельном мире, социалистической Утопии. Уэллс пишет: «Утопийцы не разговаривают по телефону, разве только по особому уговору. Нужное сообщение попросту передается на районную станцию, где известен адресат; там сообщения хранятся, пока получатель не пожелает их услышать. Если ему захочется, чтобы сообщение повторили, он может прослушать его еще раз. Потом он отвечает своему корреспонденту и передает ему все, что пожелает. Все эти передачи беспроволочные».

Машина времени

Конечно, машины времени в реальности до сих пор не существует, однако именно Уэллс со своим приборчиком открыл дорогу множеству других фантастов, включая Роберта Земекиса с «Назад в будущее» и Кира Булычева с его «Сто лет тому вперед». Хотя сама идея путешествий во времени появлялась в литературе раньше, еще в XVIII веке. А в 1881 году был написан рассказ Эдварда Пейджа Митчелла «Часы, которые шли назад» (там волшебные часы перебрасывали героев из конца XIX века в 1574 год). В 1887-м испанский писатель Энрике Гаспар-и-Римбау опубликовал роман «Анакронопет», в котором описывался массивный чугунный аппарат с электрическим приводом, позволяющий путешественникам - «анакронобатам» - отправляться в прошлое. Но это была во многом юмористическая книга (французское правительство просило героев взять в вояж группу женщин легкого поведения, рассчитывая омолодить их до того возраста, когда еще можно встать на путь исправления). И едва ли Уэллс ее читал.

Так или иначе, в 1888-м, он написал свой рассказ «Аргонавты времени», из которого семь лет спустя вырос его дебютный роман «Машина времени» (вот это словосочетание точно было употреблено им первым). И герой отправлялся не в прошлое, а в будущее, в 802701 год, где обнаруживал, что человечество расслоилось на изнеженных илоев и звероподобных морлоков (конечно же, это была не просто фантастика, а социальная, в духе Свифта, которого Уэллс обожал).

В книгах Уэллса можно найти множество сбывшихся предсказаний и пророчеств. Фото: Daily Herald Archive/NMeM/ PERA001003/ Global Look Press

В книгах Уэллса можно найти множество сбывшихся предсказаний и пророчеств. Фото: Daily Herald Archive/NMeM/ PERA001003/ Global Look Press

Лазер

Как и в случае с «Машиной времени», Уэллс был не первым, кто придумал сюжет о вторжении инопланетян - за несколько лет до него у француза Жозефа-Анри Рони-старшего земляне уже сражались с пришельцами-«ксипехузами». Но именно начиная с Уэллса, этот сюжет овладел умами читателей, других писателей, а потом и кинематографистов.

Во второй половине XIX века астрономы обнаружили на Марсе «каналы» и решили, что там существует цивилизация. Только сильно позже выяснилось, что это оптическая иллюзия. А в конце XIX века многие, и в том числе Уэллс, в это всерьез верили. Что поразительно - марсиане в его романе используют натуральный лазер, который Уэллс называет «тепловым лучом» (нет, вовсе не Алексей Толстой изобрел его в «Гиперболоиде инженера Гарина»!)

Уэллс пишет: «сверкнул луч какого-то искусственного света. Языки пламени, ослепительный огонь перекинулись на кучку людей. Казалось, невидимая струя ударила в них и вспыхнула белым сиянием. Мгновенно каждый из них превратился как бы в горящий факел. (...) От невидимого пламени загорались сосны, потрескивая, вспыхивал сухой дрок. Даже вдалеке, у Нэп-Хилла, занялись деревья, заборы, деревянные постройки. Эта огненная смерть, этот невидимый неотвратимый пылающий меч наносил мгновенные, меткие удары». Лишь 60 с лишним лет спустя после выхода романа, в мае 1960 года, Теодор Майман запустил в калифорнийской лаборатории первый работающий лазер (хотя военные мечтали применять его в своих целях задолго до того, как была доказана принципиальная возможность его создания).

Мировые войны

Сначала, в романе «Война в воздухе» (1908) Уэллс предсказал мировую войну в 1910-х годах, ключевым игроком в ней стала Германия. Правда, немцы у него с помощью своих невероятных летательных машин бомбили США, и в целом, описанное больше напоминает Вторую мировую. Но и Вторую мировую он потом предсказал, причем с ошеломительной точностью! В 1936-м вышел фильм «Облик грядущего» по его роману и сценарию - и там утверждалось, что война начнется в 1940 году (в реальности она началась всего на несколько месяцев раньше). Описывались также бомбардировки Англии... С другой стороны, говорят, Адольф Гитлер видел этот фильм в 1936-м, и он в определенной степени вдохновил его на последующие действия.

Герберт Уэллс со своей второй женой Эми Роббинс и дочерью Анной-Джейн. Фото: Daily Herald Archive/NMeM/ PERA001003/ Global Look Press

Герберт Уэллс со своей второй женой Эми Роббинс и дочерью Анной-Джейн. Фото: Daily Herald Archive/NMeM/ PERA001003/ Global Look Press

Интернет и онлайн-энциклопедии

Уже пожилым человеком, в конце 1930-х, Уэллс активно пропагандировал идею «мирового мозга», «аппарата мирового знания», Всемирной энциклопедии - своего рода «интеллектуального распределительного центра», хранилища, куда поступают знания и идеи, где они сортируются, обобщаются, осмысливаются, проясняются и сопоставляются . Уэллс полагал, что для этой цели можно использовать такие технологические новшества, как микрофильмы: тогда «любой студент в любой точке мира сможет, сидя у себя в кабинете и выбрав удобное время, изучать с помощью проектора любую книгу или документ в виде точной копии». Он хотел, чтобы в этом проекте участвовали университеты: «каждый университет и научно-исследовательский институт должен наполнять его информацией»...

Честно говоря, почти весь этот абзац - перевод фрагмента статьи примерно из такой энциклопедии, «Википедии». И что такое интернет, если не «мировой мозг»? (Правда, одновременно и мировая помойка - но Уэллс мог предвидеть далеко не все).

Атомная бомба

В романе «Освобожденный мир» него буквально звучит словосочетание «атомная бомба» - а он вышел в 1913 году, за три десятилетия до экспериментов Оппенгеймера! Правда, бомба у Уэллса устроена совершенно иначе, главное действующее вещество в ней - искусственный элемент каролиний, а «работает» бомба в течение многих дней. «До сих пор все ракеты и снаряды, какие только знала история войны, создавали, в сущности, один мгновенный взрыв; они взрывались, и в тот же миг все было кончено... Но каролиний принадлежал к бета-группе элементов так называемого «заторможенного распада», и, раз начавшись, процесс распада выделял гигантское количество энергии, и остановить его было невозможно. (...) На протяжении семнадцати дней он расходует половину того колоссального запаса энергии, который таится в его больших молекулах; в последующие семнадцать дней эманация сокращается наполовину, затем снова наполовину и так далее».

Кроме того, в бомбе есть специальная втулка, которую нужно прокусить зубами (!), прежде чем сбросить с самолета. Это смешно, конечно. Зато Уэллс знал, что взорвавшаяся бомба испускает «вредное излучение» - то есть радиацию.