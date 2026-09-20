Станислав Крапивник: В США неважно, за кого голосуешь, все равно получаешь войну

Бывший офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Станислав Крапивник проходил службу офицером-танкистом и пехотинцем в армии США. Был военным советником в Грузии, служил на военных базах в Германии, Македонии и Боснии. Прошел школу ВДВ. Дослужившись до майора, Крапивник отказался от этого звания и ушел из армии США в 2004-м. «Во всех планах вероятным противником была Россия,- объясняет Станислав, - а я не хотел готовиться к войне со своим народом». Позже Крапивник работал в крупных нефтегазовых компаниях, с 2010 года представлял их интересы в России.

Станислав Крапивник с политобозревателем «КП» Гамовым сравнил выборы в США и России

…- Станислав, в Штатах вы же тоже имели право голоса, да?

- Ну, да,конечно.

- Сколько раз там принимали участие в избирательных кампаниях?

- Один раз голосовал за Буша-младшего. Я консервативный человек, предпочел такого президента.

Последние два раза не голосовал вообще.

В 2020 году мог еще отдать свой голос, и в 2016 -и, но уже не голосовал.

- Это за кого же вы свой голос не отдали?

- Ну, в 20-м какой выбор был – Байден или Трамп? Ну, а потом к этому времени я уже переехал в Россию.

- Чем вызван переезд в нашу страну?

- В том числе, и тем, что разочаровался в избирательной системе США… Потому что там ничего никогда не меняется.

Как сказал один известный человек: «Не важно, за кого ты голосуешь, всегда получаешь войну». Потому что все там купленые, все в кармане у кого-то. За свою партию, за народ никто там не думает.

Зачем идти на выборы, если ничего не меняется.

- Российское гражданство вы получили в 2021 году?

- Русское гражданство, да.

- Уже голосовали один раз?

- Да, в прошлый раз голосовал.

- За кого?

- За Владимира Владимировича Путина.

- Почему?

- Потому что он правильный руководитель. То, что нужно.

Ну, а в эти выходные голосовал на выборах в Госдуму.

- Тогда от вас - наказы новому составу Думы.

- Первое – вернуть имперскую советскую образовательную систему. Закончить со всеми этими играми в ЕГЭ, ОГЭ и вернуть систему, которая работала, которую американцы в СССР копировали в свое время.

Не нужно заново изобретать колесо, добывать огонь. Все уже есть.

Второе – убрать ограничения на интернет. Большинство граждан страны сидит на випиэн. Я не понимаю, почему мы не должны бороться на этих платформах информационной войны, уйти с них? Мы не победили, мы просто сдали поле боя нашим противникам. Информационная война - это очень важно, потому что это меняет мнение людей, народов других стран, а через это влияет на отношения между странами.

Нужно убрать все эти ограничения, которые поставили, они никому не помогают.

Я это знаю по факту. Ну, зачем это делать, зачем сдерживать людей, наоборот, нужно вкладывать деньги в информационную войну. Точнее, в информационную оборону

Третье – я за право народа на самовооружение. Под условием, конечно, что человек проходит курсы, его проверяют на писхологическую устойчивость.

Я долго жил в Америке, там, где есть право на огнестрельное оружие – а это не везде в США – и большинство народа вооружено. И вот там реально уровень преступности очень низкий.

Говорят, стрельбы-стрельбы в США… Это потому, что там наркотики выдают по рецептам. Когда я в школу ходил, парни приезжали, у них ружье висело в машине, и никого это не удивляло. Все об этом знали, это было нормально, не было случаев какой-то стрельбы в школах. А когда начали выписывать эти самые антидепрессанты подросткам, все и началось. А в штатах и в районах, где народ вооруженный, преступники не лезут в дома. Они знают, что с ними будет. Там уровень преступности очень низкий.

А то, что мы видим – стрельба эта – это в больших городах, где у людей нет оружия. Там законы такие, что почти невозможно получить разрешение на огнестрел. Оружие есть только у полиции и много у тех, которые очень коррумпированные, и у разных бандитов, ОПГ. А люди - просто жертвы.

Это мое третье мнение. Да, нужно строго держать контроль, чтобы сумасшедшие не получали огнестрел и чтобы дети не получали…

Но народ должен иметь право на самооборону.

- Понятно, спасибо!