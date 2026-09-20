Саммит «Карпатской восьмерки», который прошел в курортном Буковеле на Западной Украине Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не просто упоротый наркоман, а еще и какой-то мазохист. Не в личном плане, а в отношении государства, которое он возглавляет.

- Нам нужно еще 40 дней, чтобы разгромить Россию, - заявило это недоразумение на саммите «Карпатской восьмерки», который прошел в курортном Буковеле на Западной Украине. Чем напомнил известного персонажа из анекдота, который позавчера ходил в парк, где гопники намяли ему бока, вчера сходил туда же и огреб от этой компании еще раз по морде, а сегодня решил, что снова туда пойдет. Наверное, надеется, что на третий раз итог будет иным. Так ведь может и понравиться.

Понятно, что «просрочке», кровь из носу, приходится делать хорошую мину при плохой, даже просто отвратительной игре, но ведь не до такой же степени. Первые 40 дней, громко анонсированные им в качестве операции по давлению на Россию с целью принуждения ее к мирным переговорам», уже привели Украину к очень печальным промежуточным итогам. Как написала британская Financial Times, у Украины из имевшихся 5 миллионов квадратных метров современных и оборудованных складских помещений свыше 2 миллионов были уничтожены в результате российских ударов в ответ на украинские атаки ракетами и беспилотниками по складским помещениям маркетплейсов в России.

Но только этими ударами российские ответы не ограничились. В результате практически полностью прекращена морская торговля Украины с другими странами, а черноморские порты, по которым регулярно наносятся удары, не просто простаивают, но и лишаются своих производственных мощностей. Как и украинские порты на Дунае.

Схожая картина и с железнодорожными перевозками. Россия уничтожила свыше 500 локомотивов, пусть и за все время конфликта, а не за те самые 40 дней. «Железка» и без того не могла заместить крупнотоннажные морские перевозки, но по сравнению с автомобильными она предлагала хоть какую-то альтернативу. Сейчас у этой альтернативы с каждым днем все меньше и меньше перспектив.

Итогом первых «40 дней» Зеленского можно считать и резкое подорожание топлива. Бензин взлетел до 95 гривен за литр, дизель сегодня на крупнейшей сети заправок начали отпускать по 100 гривен за лит.р Правда, через несколько часов из Киева послышался грозный окрик (дескать, указатели цены на заправках не рассчитаны на трехзначные цифры, а кроме того, не стоит на ровном месте создавать социальную напряженность), и цену на солярку «резко» опустили – до 99,9 гривны за литр.

Кроме того, как сообщила все та же Financial Times, Украина осталась без сталелитейной промышленности. Три завода, которые обеспечивали 90% выпуска стали на Украине, прекратили свою работу из-за разрушения их доменных печей.

Но это не значит, что на Украине не осталось достойных целей для нашей армии. Во-первых, есть еще почти 3 миллиона современных складских помещений, несколько сотен железнодорожных локомотивов, пусть и дышащих на ладан, как минимум, сотни АЗС. А еще есть водоканалы, станции аэрации и прочие системы очистных сооружений в крупных городах, водоканалы, теплоэлектростанции, торговые центры, которые практически всегда используются под складирование боеприпасов и хранение военной техники и различных систем вооружений. Значимость последних объектов из этого перечня с приближением зимы и отопительного сезона лишь возрастает, становясь с какого-то момента критичными.

В общем, если считать стремлением Зеленского к миру его обещание «разгромить Россию», то, наверное, самым адекватным ответом на это его инициативу будет практически полное разрушение промышленной базы и транспортно-логистической инфраструктуры Украины. В конце концов, если на то пошло, она уже была Руиной в своей истории. А раз в Незалежной не хотят жить по-человечески, то, значит, и не надо. Это их выбор. Раз украинцы терпят все это, получается, что их устраивает. Может, действительно, как сообщил КМИС, более 70% участников опроса из населения ощущают себя счастливыми.

И, наверное, это вполне отвечает реальным чаяниям самого «просроченного». Потому что похоже, что единственное, чего на самом деле реально боится Зеленский, будучи самым отъявленным трусом (поскольку только такой трус будет сниматься на хромакее якобы при посещении прифронтовых городов и рассказывать о покушении на него посредством дрона, который упал в 160 километрах от его самолета) – это ударов по тем местам, где он находится.

В конце концов, можно и устроить самому «просрочке» Зеленскому те самые сорок дней, которые он просит. Но сначала надо все же помянуть на девять дней. Как положено у православных, хоть Зеленский к ним и не относится.

Даже в том случае, если ни у кого не найдется ни одного доброго слова про этого мерзавца. Сначала 9 дней, а уже потом 40.

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