Леонид Рошаль: Государственной Думе пора озаботиться проблемой нехватки врачей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
… - Леонид Михайлович (Рошаль - знаменитый Детский доктор мира, хирург), здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Скажите, пожалуйста, как вы нынче голосовали?
- Я проголосовал вчера с самого утра по интернету и даже получил весточку, что выиграл какой-то приз.
- Главный приз, наверное, впереди – ваши (наши) победят?
- Я думаю, конечно, победят.
- В связи с этим ваши наказы новой Думе.
- Ну, это очень серьезно.
Во-первых - быть честными.
Во-вторых, действительно слушать, что говорит народ.
В третьих, вероятно, надо советоваться с профильными управлениями при решении вопросов, опираться на наше мнение.
Ну, я очень надеюсь, что Дума будет работать честно и опираться на мнение народа.
Мне нравится, как занимает позицию руководство Думы, как работает Володин.
В здравоохранении достаточно остается проблем, которые нужно решать. И мне очень хочется, чтоб вДума нас в этом положении поддержала.
Скажу откровенно, не всегда мнение профессионального сообщества согласуется с мнением Минздрава.
Разные мнения могут быть, но надо все же приходить к обоснованным решениям. Очень надеюсь на плодотворную работу Думы в целом и Комитета по здравоохранению.
- На какие вопросы Думе надо бы обратить особое внимание?
- Отмечу один, но очень важный - кадровый вопрос в здравоохранении. Потому что, к сожалению, у нас до сих пор нет четкой и конкретной государственной программы по решению этой проблемы. А это остро необходимо.
- Что вы имеете в виду – нехватка врачей, медсестер?
- Конечно, это известная позиция. Общее число врачей в прошлом году по данным статистики не только не увеличилось, что необходимо, а даже уменьшилось.
И самый серьезный провал в первичном звене – это поликлиники, это участковые врачи, это узкие специалисты Здесь должны быть приняты кардинальные меры..
- Спасибо вам за интервью!