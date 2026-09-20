Леонид Рошаль: Государственной Думе пора озаботиться проблемой нехватки врачей

Леонид Рошаль Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

… - Леонид Михайлович (Рошаль - знаменитый Детский доктор мира, хирург), здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Скажите, пожалуйста, как вы нынче голосовали?

- Я проголосовал вчера с самого утра по интернету и даже получил весточку, что выиграл какой-то приз.

- Главный приз, наверное, впереди – ваши (наши) победят?

- Я думаю, конечно, победят.

- В связи с этим ваши наказы новой Думе.

- Ну, это очень серьезно.

Во-первых - быть честными.

Во-вторых, действительно слушать, что говорит народ.

В третьих, вероятно, надо советоваться с профильными управлениями при решении вопросов, опираться на наше мнение.

Ну, я очень надеюсь, что Дума будет работать честно и опираться на мнение народа.

Мне нравится, как занимает позицию руководство Думы, как работает Володин.

В здравоохранении достаточно остается проблем, которые нужно решать. И мне очень хочется, чтоб вДума нас в этом положении поддержала.

Скажу откровенно, не всегда мнение профессионального сообщества согласуется с мнением Минздрава.

Разные мнения могут быть, но надо все же приходить к обоснованным решениям. Очень надеюсь на плодотворную работу Думы в целом и Комитета по здравоохранению.

- На какие вопросы Думе надо бы обратить особое внимание?

- Отмечу один, но очень важный - кадровый вопрос в здравоохранении. Потому что, к сожалению, у нас до сих пор нет четкой и конкретной государственной программы по решению этой проблемы. А это остро необходимо.

- Что вы имеете в виду – нехватка врачей, медсестер?

- Конечно, это известная позиция. Общее число врачей в прошлом году по данным статистики не только не увеличилось, что необходимо, а даже уменьшилось.

И самый серьезный провал в первичном звене – это поликлиники, это участковые врачи, это узкие специалисты Здесь должны быть приняты кардинальные меры..

- Спасибо вам за интервью!