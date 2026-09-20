Элла Памфилова: Наши люди — кремень! Пришли и проголосовали

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПИРОЖКИ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ

Пять лет не пробовал знаменитых пирожков с вишней и с яблоками из буфета в Центризбиркоме. С прошлых выборов в Госдуму.

Обаятельная продавщица гениально объясняет почему депутаты в России меняются, а пирожки — нет: «А зачем менять то, что и так отлично идет?» Порекомендовала еще рулетики и эклеры, ими работники ЦИКа снимают напряжение.

Знаменитые пирожки с вишней и с яблоками из буфета в Центризбиркоме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРСИДСКИЙ ПРИЩУР

Один из иностранных репортеров, оккупировавших ЦИК - рано поседевший глава бюро Гостелерадио Ирана в Москве Сайед Али Дараби перед этим два дня поработал «в полях» - на избирательных участках. Его удивило, как ведут себя наши люди в эти дни. А меня удивило его удивление:

- Что вы имеете ввиду?

- Сплоченность. Выборы идут, когда ваша страна ведет войну с Западом. Стоит гордиться тем, что вы так хорошо с этим справляетесь.

Кстати, у нас скоро тоже будут выборы, несмотря на то, что Америка и Израиль продолжают войну против нашей страны.

Глава бюро Гостелерадио Ирана в Москве Сайед Али Дараби Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МАЛО СНА

Одного из самых молодых членов ЦИК Павла Андреева журналист «КП» перехватил после того, как тот провел сессию об участии молодежи - «зуммеров» и «миллениалов» в этих выборах. Просто хотел спросить, как работается руководству ЦИКа в эти дни.

- Мы работаем без расписания. А председатель ЦИКа вообще здесь живет.

- В прямом смысле – Памфилова ночует тут?

- Да, буквально. А я вот приехал на работу в семь утра. А уехал в час ночи.

- Для членов ЦИК есть комната отдыха? Прикорнуть, сменить рубашку?

- Да нет особо. Потому и приходится ездить домой переодеваться. Спасибо родителям и близким - все понимают, что страна живет одной целью. У нас есть гораздо более героические люди – члены избиркомов в воюющих регионах, в приграничье. У нас среди коллег погибшие и раненые. По сравнению с этим наши бытовые сложности вообще не имеют значения.

Член ЦИК России Павел Андреев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ФЕЙКИ И ПРОВОКАЦИИ

Когда и сколько спала Элла Памфилова – сказать сложно. Все дни выборов было ощущение ее постоянного присутствия в ЦИКе. Когда в конференц-зале кто-то громко чихнул, она улыбнулась: «Будьте здоровы. А что вы удивляетесь, трое суток тут…».

Но чаще она рассказывала про попытки врагов (она их называла «герои в памперсах») сорвать наши выборы. И о том, как мы эти атаки отбиваем.

Памфилова сообщила, что фейки о массовом недопуске наблюдателей на участки не подтвердились. Как и вбросы, что там и тут вскрывают урны для голосования, сейф-пакеты.

- Практически все обращения по якобы вскрытым сейф-пакетам не подтвердились, кроме одного. И все 409 бюллетеней из этого сейф-пакета признаны недействительными, - сообщила глава ЦИК.

Рассказала и про «лживые кадры из ДНР, где людей якобы заставляли «голосовать под дулом автомата». А избирателей там охраняли! И про то, как одна девушка-блогер выложила ролик про «нарушения на участке №2054» в Краснодаре – но быстро выяснилось, что записан он год назад на выборах губернатора, да и нарушениями там не пахло.

Случались и провокации.

В Коми член избиркома от одной из партий выдал избирателю бюллетень с галочкой за другую партию. Этим случаем уже занимаются органы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПРИТАЩИЛИ НАШИ СЕТИ…

Активно гадить пытались из-за рубежа. Особенно отличились недобрые люди из Британии и Украины.

- Атаки совершали хорошо скоординированными группами, с использованием Искусственного Интеллекта, - сказала Памфилова.

Она сообщила о тысяче DDoS-атак.

- 124 атаки прошли по системе дистанционного электронного голосования. На Центризбирком - 13 атак. 377 атак - на Ростелеком. Коллеги молодцы – смогли все блокировать, - похвалила компьютерщиков глава ЦИК.

Сообщила она и о вредоносном трафике с подмененными российскими IP-адресами.

- Около 100 миллионов попыток найти уязвимости были заблокированы, - с удовлетворением отметила глава ЦИК. И отметила, что 18 сентября зафиксирована внешняя попытка сканирования, подбора учетных данных:

- Там признаки украинского воздействия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ОТВАЖНЫХ ПУГАЛИ ВПУСТУЮ

Попытки запугивание членов избиркомов вызвали у Пафмиловой праведный гнев.

- Что произошло в Запорожской области? В Черниговском округе нашли метки на домах трех членов комиссии.

А при ночном налете дронов ВСУ на Подмосковье обломки беспилотника попали в дом председатель УИК № 1283 Натальи Санайкиной. Там было пять детей, взрывной волной выбило все окна.

- Но Наталья Сергеевна, несмотря на это, вышла утром на участок, вовремя его открыла и продолжила работу, – восхитилась Памфилова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПОТЕРИ В НОВОРОССИИ

Глава ЦИК напоминала, что избиркомы несли и безвозвратные потери. Так в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области по автобусу погибло два человека.

- Одна из них, Ольга Демьяненко, член УИК, обошла всех своих соседей, земляков. Честно и храбро выполняла свой долг, - сказала глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что дочь погибшей продолжила работать на выборах в участковой комиссии.

Другая потеря случилась 15 сентября в Запорожской области. Украинский дрон атаковал дом председателя местной участковой комиссии Елены Астаниной. Она погибла. Враги точно знали, в какой дом бить…

- Хорошо, что Россию врагам не понять. Полно истерик в интернете – в Германии, в ПАСЕ. Они думали, наши люди испугаются, или проявят равнодушие. А наши люди – кремень. Они сплотились и проголосовали, - заключила Элла Памфилова.

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