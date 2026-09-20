Хинштейн: Есть много тем, над которыми предстоит поработать новой Госдуме

…- Саша, привет! Это Гамов - Радио «Комсомольская правда», биограф Хинштейна.
- (смеется) Да, и тебе, Саш, привет!
- У нас в номере на понедельник - «Вопрос дня» - «Ваш наказ новой Думе».
- Постоянно держать руку на пульсе, быть настоящими защитниками интересов людей и тех регионов, которые депутаты представляют.
Чувствовать нерв жизни и не отрываться от земли.
- Что это значит?
- Мы ждем оперативных решений тех вопросов, которые у нас возникают - когда требуется менять и федеральное законодательство…
Мне эта работа понятна, я много лет сам был депутатом и хорошо понимаю, как она устроена. И - если депутат эффективен, как много пользы он может принести своей территории.
- Много от тебя и от курян будет запросов?
- Конечно. Мы же понимаем, какие проблемы нам предстоят решать нашими будущими представителями… И масштабного характера, и - локальные.
- А - конкретно?
- Взять хотя бы те долгострои, которые у нас остались от предыдущих руководителей. И которые требуют завершения.
Области необходимы дополнительные средства по многим направлениям и вопросам. На поддержку промышленности, сельского хозяйства - учитывая, что регион наш - аграрный.
А если мы говорим об изменении федерального законодательства - здесь тоже есть много тем и вопросов, над которыми предстоит поработать новой Госдуме.
- Например?
- На этой неделе я собирал наших промышленников и они поставили передо мной проблему о том, что страховщики не страхуют от военных угроз - ни предприятия, ни доставку грузов. А это очень важно!
И, конечно же, лично я заинтересован в том, чтобы выполнялись законы, над проектами которых я работал.
- Предложение возглавить Курскую область было для тебя неожиданным. «Незавершенки» - если говорить о проектах законов - у тебя в Думе не осталось?
- Нет…
Вот буквально с 1 сентября вступил в действие пакет, которыми я был занят много лет - эти законодательные акты полностью реформируют всю охранную деятельность в стране.
Еще я боролся с запретом на выдачу другим государствам иностранных граждан, участвовавших в СВО. И очень рад, что закон на этот счет уже принят, подписан президентом и действует.
А новой Думе - ритмичной работы!