Хинштейн: Есть много тем, над которыми предстоит поработать новой Госдуме

Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

…- Саша, привет! Это Гамов - Радио «Комсомольская правда», биограф Хинштейна.

- (смеется) Да, и тебе, Саш, привет!

- У нас в номере на понедельник - «Вопрос дня» - «Ваш наказ новой Думе».

- Постоянно держать руку на пульсе, быть настоящими защитниками интересов людей и тех регионов, которые депутаты представляют.

Чувствовать нерв жизни и не отрываться от земли.

- Что это значит?

- Мы ждем оперативных решений тех вопросов, которые у нас возникают - когда требуется менять и федеральное законодательство…

Мне эта работа понятна, я много лет сам был депутатом и хорошо понимаю, как она устроена. И - если депутат эффективен, как много пользы он может принести своей территории.

- Много от тебя и от курян будет запросов?

- Конечно. Мы же понимаем, какие проблемы нам предстоят решать нашими будущими представителями… И масштабного характера, и - локальные.

- А - конкретно?

- Взять хотя бы те долгострои, которые у нас остались от предыдущих руководителей. И которые требуют завершения.

Области необходимы дополнительные средства по многим направлениям и вопросам. На поддержку промышленности, сельского хозяйства - учитывая, что регион наш - аграрный.

А если мы говорим об изменении федерального законодательства - здесь тоже есть много тем и вопросов, над которыми предстоит поработать новой Госдуме.

- Например?

- На этой неделе я собирал наших промышленников и они поставили передо мной проблему о том, что страховщики не страхуют от военных угроз - ни предприятия, ни доставку грузов. А это очень важно!

И, конечно же, лично я заинтересован в том, чтобы выполнялись законы, над проектами которых я работал.

- Предложение возглавить Курскую область было для тебя неожиданным. «Незавершенки» - если говорить о проектах законов - у тебя в Думе не осталось?

- Нет…

Вот буквально с 1 сентября вступил в действие пакет, которыми я был занят много лет - эти законодательные акты полностью реформируют всю охранную деятельность в стране.

Еще я боролся с запретом на выдачу другим государствам иностранных граждан, участвовавших в СВО. И очень рад, что закон на этот счет уже принят, подписан президентом и действует.

А новой Думе - ритмичной работы!