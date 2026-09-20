АдГ продолжает свое триумфальное шествие по землям бывшей ГДР Фото: REUTERS.

Час назад в Мекленбурге - Передней Померании на северо-востоке Германии закрылись избирательные участки по выборам в земельный парламент - ландтаг. Предварительные результаты показали, что на первое место, как и ранее в соседней Саксонии-Анхальт, вырвалась крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она набирает 37% голосов, опережая на 1,8% правивших в этой земле и лидировавших по всем опросам социал-демократов.

Результаты выборов в Мекленбурге - Передней Померании: Победа "Альтерантивы для Германии"

Таким образом, АдГ продолжает свое триумфальное шествие по землям бывшей ГДР, где поддержка этой партии особенно сильна. По сравнению с предыдущими выборами «Альтернатива» более, чем вдвое, улучшила свои показатели. А вот Социал-демократическая партия (СДПГ), напротив, просела на четыре с лишним пункта.

И уж совсем провальным выглядит результат Христианско-демократического союза (ХДС) - партии канцлера Германии Фридриха Мерца. Она пока сумела наскрести 5,3% голосов, балансируя на грани «проходного балла» в 5%. Если христианские демократы не преодолеют в Мек-Поме (так немцы называют Мекленбург - Переднюю Померанию) этот барьер, то Мерцу, похоже, впору будет собирать вещи и уходить в отставку. Его политический рейтинг и так опустился до «антирекордных» 13,7%. О требовании досрочного ухода канцлера свидетельствуют результаты соцопросов. После провала в Саксонии-Анхальт, где ХДС уступила лидерство АдГ, сегодняшние итоги христианских демократов выглядят как подлинная катастрофа - помимо «Альтернативы» и СДПГ они проигрывают еще Зеленым и Левой партии.

Партия "Альтернатива для Германии" побеждает в Мекленбурге - Передней Померании Фото: REUTERS.

Программа "Альтернативы для Германии"

АдГ в Мек- Поме возглавляет бывший электромонтер и радиоведущий, а ныне депутат бундестага 56-летний Ляйф-Ерик Хольм. Но даже несмотря на возможную победу АдГ шансов возглавить земельное правительство у него нет. Партия не сможет сформировать коалицию, поскольку другие политические силы уже заявили, что на это не пойдут. Но есть один нюанс. В отличие от Саксонии-Анхальт, АдГ здесь не признана правоэкстремистской, поэтому ее программа выглядит менее радикально, и партию не называют «фашистской» или «пророссийской».

АдГ в Мек- Поме возглавляет бывший электромонтер и радиоведущий, а ныне депутат бундестага 56-летний Ляйф-Ерик Хольм Фото: REUTERS.

Кстати, Россия в программе упоминается лишь в контексте требований снять «бессмысленные санкции», от которых страдает «сельское хозяйство». Тамошние фермеры очень нуждаются в наших удобрениях, но из-за санкционных блоков поставки почти прекратились. Хольм также призывает вернуться к закупкам российского трубопроводного газа по уцелевшей после подрыва трубе «Северного потока». Именно в Мекленбурге - Передней Померании газопровод со дня Балтийского моря выходит на сушу.

Напомним, что основными целями «Альтернативы для Германии» являются защита традиционной немецкой идентичности, жесткое ограничение миграции и евроскептицизм - отказ от подчинения органам Евросоюза в Брюсселе, вплоть до разрыва некоторых обязательств, например, выхода из Шенгена.

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