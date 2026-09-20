Лично охранялось 68 высших руководителей при голосовании и 79 глав избиркомов: Как была организована система безопасности в дни выборов

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что вопросы безопасности проведения этой выборной компании решались в плотном ежедневном взаимодействии с МВД и Росгвардией.

Андрей Курносенко, 1-й заместитель главы МВД, доложил обстановку:

- Совместно с Росгвардией мы обеспечили круглосуточную охрану участков и прилегающих территорий. В охране общественного порядка было задействовано свыше 180 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Они действовали в тесном взаимодействии с 23 тысячами росгвардейцев. Столько же привлекли сотрудников ЧОПов - 23 тысяч. От народных дружин задействовали 27 тысяч человек. И казначейство выделило 5 тысяч сотрдуников.

Он сообщил, что поступило около двух тысяч сообщений о нарушениях. Из них около тысячи – в дни голосования.

- Были попытки ложных сообщений о минировании – 56 таких фактов в 23 субъектах РФ. Обошлось без эвакуации граждан. Возбуждено 27 уголовных дел – в основном, за ложные сообщения о терактах, минировании. Составлено 280 протоколов об административных нарушениях – как правило, за незаконное распространение и размещение агитматериалов. Но цифра не окончательна, - сообщил Курносенко.

Было сказано также, что силами, находящимися за рубежом, предпринимались попытки организовать «умное голосование», акции «голоса для учителей», и «акции за мир». Протестные акции собирались снимать на видео. Но все призывы к этому остались без реализации.

А вот что поведал Виктор Подколзин, начальник главного управления охраны общественного порядка войск нацгвардии России.

- Проведено более 37 тысяч проверок охраняемых объектов. И 15 тысяч контрольных мероприятий. Обследовано более 8 тысяч объектов проведения выборов на предмет взрывных устройств. 10 тысяч нарядов Росгвардии работали круглосуточно, - сказал Подколзин.

А всего по всем направлениям в эти дни напряженно работало 330 тысяч росгвардейцев

По его словам, были «реализованы меры безопасности в отношении 68 высших должностных лиц страны при их прибытии на избирательные участки».

Также обеспечивалась безопасность 60 выездных комиссий и личная безопасность 79 председателей избиркомов.

- Войска Росгвардии продолжают выполнять возложенные задачи. Но особом контроле – обстановка в послевыборный период – при подсчете голосов и оглашении результатов, - заявил генерал-лейтенант.

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