Я приду плюнуть на ваши могилы

Женя (Любовь Аксенова) сшила свою месть из нашего общего запроса на справедливость. Как смогла. Фото: Кадр из сериала «Холод», 2026

Режиссеро-сценарист Казаков (писавший еще «Горько» 16+ для Крыжовникова) откровенно взялся сводить счеты с элитой и появляющимся у него уже во втором фильме Домом на набережной - символом русского абсолютизма и неминуемой расплаты его топ-менеджмента за множественные грехи своего воцарения. По сериалу «Холод» в доме с видом на Кремль по адресу Серафимовича, 2, проживает всего одна из двух упырских семей - но частота возврата к этой знакомой махине явно демонстрирует неравнодушие автора к потаенным смыслам царского жилья, в квартирах которого в годы террора по три раза сменялись жильцы.

Месть многажды оскорбленного индивида лицам, неподвластным людскому суду, - крайне спросовая тема, особенно в России, где веками судили с оглядкой на конские права центральных властей. Ответка опухшим от безнаказанности патрициям всегда будет у нас популярна - на эту тему еще Пушкин высказался в «Дубровском», ровно за десять лет до всех иноземных «Монте-Крист», легших в основу сценария.

На сей раз пожарная инспекторша (Любовь Аксенова) на авто экономкласса влетает в спровоцированное неприкасаемыми ублюдками ДТП, теряет мужа и дочь, а за несогласие замять уголовку сама же и садится на 14 лет на полюс холода. А там уже попадает под шефство умелой дамы пик (Линда Лапиньш) и долгие годы отжимается на время, наматывает круги по прогулочному дворику, учится пырять сразу в смертельные точки, а по ходу - главной науке тюрьмы и армии: молчать, слушать, смотреть в глаза, строить комбинации, отвечать на вопросы уклончиво и видеть людей со всеми их слабостями насквозь. На воле ее ждет непуганый надзорсостав, кривосудие, федеральное чиновничество с наследниками и обидчики боевой подруги (Лариса Гузеева, Евгений Харитонов, Александр Аверин и много еще кто).

В роли главного крышевателя сыночкиных грехов сияет суперстар с самой мощной отрицательной харизмой нашего кино Олег Васильков, и его бодание с равной противницей займет едва ли не треть экранного времени. Автор непринужденно отсылает к базовому роману: кому правдоподобия мало - спрос с Дюма.

Картины подобного рода всегда представляют собой слалом меж кочками излишнего сантимента и христианской этики. Казаков проходит трассу виртуозно - не слишком пересластив героиню и усопшее дитя, зато на голос добра (Петр Федоров), что-де в мести психику поломаешь и потеряешь себя, твердо отвечая: героиня уже столько за три года потеряла, что пропади пропадом и ее психика. Аксенова за фильм играет аж четыре роли: рядовую маму семейства до аварии, смятую страдалицу в зоне, точеного самурая в ходе мести и оттаявшую и даже наевшую круглые щеки победительницу в эпилоге.

А психика у нее внутри, и лучше туда не лезть. Васильков поднимается до эпического чудовища, Гузеева, годами лелеявшая темные стороны своей натуры, дождалась-таки роли инфернальной суки, а Лапиньш мы все и так любим, хоть и не все признаются. Эту четверку хором хвалят даже те, кому недостало в финале крови, - браня притом режиссера, будто не он ее нашел и по местам расставил.

Народ моей страны любит

И. В. Сталина за то, что он сделал смертными всех, а не только податное сословие. Инспекторша Женя повторяет его эгалитарные подвиги - влегкую ломая сто степеней защиты гипербогатых застройщиков, банкиров и сенаторов, уверенных, что это они Россию возводят, а кто-то ее просирает.

«Ужо тебе», - сказал как-то смертный Евгений Медному всаднику в момент общегородского потопа.

«Ужо вам», - молвила гамельнская крысоловша Евгения, уводя в пучину негодяйских детей.

Колокол звонит по вам, непобедимые ферзи 90-х и нулевых, за годы благополучной жизни по маковку обросшие болевыми точками, только бей.

А раз у русского народа столь силен инстинкт справедливости - Казаков с героиней имеют все шансы стать звездами сезона. Счетчик просмотров устремился ввысь. Кстати, Евгения, а вы заказы не берете?

Как говорил великий народный герой Морячок: деньги не предлагаю - по машине вижу, что тебе не особенно надо.

«Холод»

2026. 18+

Реж. Алексей Казаков.

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