Кавказскими маршрутами Лермонтова

Проект «Комсомолки» и Русского географического общества «Литературная география» продолжается. Стартует новый автопробег Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Проект «Комсомолки» и Русского географического общества «Литературная география» является продолжением серии сплавов и автопробегов, начало которой положил еще наш главный редактор Владимир Николаевич Сунгоркин.

Итогом последнего его автопробега было издание культовой книги В. К. Арсеньева «Дерсу Узала», проиллюстрированной фотографиями мест путешествий известного исследователя Приморья. Уже без него в прошлом году мы проехали по Сахалину и издали очередную «литературную географию» - «Остров Сахалин» А. П. Чехова. А в этом году при поддержке РГО мы собираемся повторить в автопробеге кавказские маршруты Лермонтова, переиздать его поэму «Мцыри» и снять документальный фильм.

…Творчество Михаила Юрьевича, особенно его расцвет, невозможно представить без кавказских периодов. Несмотря на то, что родился он в Москве, рос в Тарханах, учился в Первопрестольной и Санкт-Петербурге, литературным своим рождением Лермонтов во многом обязан именно Кавказу. Сюда бабушка возила «лечиться на воды» рано осиротевшего Мишеля (мать его скончалась, когда малышу не было и трех лет). Как поэт он также сформировался благодаря своим кавказским впечатлениям. Здесь позже прошли две ссылки Лермонтова на Кавказскую войну. Полученные впечатления легли в основу поэмы «Мцыри», романа «Герой нашего времени» и многих других известных произведений.

Здесь же - в Пятигорске - случилась нелепая ссора с приятелем-однокашником Николаем Мартыновым. 15 июля 1841 года на дуэли поэт получил сквозное ранение в грудь и скончался. Ему было всего 26 лет.

…Мы проедем маршрутами Лермонтова в Грузии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Кавказских Минеральных Водах и по возвращении представим читателям «КП» фоторепортаж и документальный фильм с подробностями и малоизвестными фактами из кавказской жизни поэта.