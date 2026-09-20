Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
После 21.00 в Центризбиркоме в ЦИКе прошло последнее в эти выборные дни выступление Эллы Памфиловой. Она, до включения счетчика на большом экране, огласила предварительные результаты состоявшихся в России выборов:
На тот момент было обработано 13.88 % протоколов (через 40 минут уже фигурировала цифра в 18.6, а через час - 21%).
Данные на 21.00 по общей явке по стране составляли почти 57%. Расклад голосования по партиям, представленный главой ЦИКа в 21.05, принципиально не изменился в течении последующего часа
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
На первом месте была Единая Россия – результат которой колебался около 57%
У КП РФ результат с 21.00 превышал 13%, и некоторое время по чуть-чуть двигался вверх.
У ЛДПР – было более 9%.
У "Новых людей" было немногим менее 8%.
У "Справедливой России" – чуть более 5%
Больше 5-процентный барьер по данным вечера воскресенья не преодолел никто – у "Партии пенсионеров" результат колебался около 2 %
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Рассказав про нарушения в Томске и Крыму и похвалив тех, кто организовал 20 сентября самое северное голосование на Шпицбергене, Памфилова предоставила слово Ольге Кирилловой, главе Мосизбиркома,
Та сообщила, что 3.95 млн в Москве проголосовали, используя дистанционное голосование – это более 90 процентов. Расклад по партиям в столице, в общем, схож с общероссийским - за исключением лучших после ЕР результатов у "Новых людей".
- Московские системы прошли экзамен на прочность. Атаки были всех уровней. 20 сентября в середине дня атаковали электронный список избирателей. Это наше сердце. Мы справились. Но к концу дня очереди сложились. Вечером к участкам стали подходить исключительно желающие проголосовать только бумажными бюллетенями. Мы допустили всех, подошедших к 20.00 – дали возможность проголосовать. Вся система выдержала, - заявила Кириллова.
- Мы все пережили – и выдержали! Мы еще поработаем – а вы выспитесь и в понедельник в 11 поработаем вместе – обратилась Памфилова к журналистам. И пошла работать дальше.
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