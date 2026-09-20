Выборы в Государственную Думу России официально завершились. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выборы в Государственную Думу России официально завершились. Кто займет 450 кресел, кто станет лидером нового, уже девятого созыва, уже решено.

Осталось подсчитать голоса. Повести итоги выборов в Госдуму. Уже появились и результаты экзитполов (это соцопрос «за кого голосовали» на выходе из участка), и подсчеты ЦИК после обработки первых частей бюллетеней.

С какими результатами партии заканчивают эту избирательную гонку? Давайте разбираться!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ РОССИИ: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЦИК

Центральная избирательная комиссия подводит первые итоги выборов. На 0:28 21 сентября 2026 года обработано 41,04% бюллетеней. Заметим – это меньше половины всех голосов, поэтому итоговые результаты могут значительно отличаться от нынешних.

1. «Единая Россия» - 57,49%

2. КПРФ – 13,79%

3. ЛДПР – 9,03%

4. «Новые люди» - 7,91%

5. Справедливая Россия – 5,20%

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6. Партия Пенсионеров – 2,17%

7. РЭП «Зеленые» - 1,02%

8. Коммунисты России – 0,89%

9. Партия «Родина» - 0,67%

10. Партия прямой демократии – 0,32%

Полоску после первых позиций мы поставили не случайно – в Госдуму по партийным спискам проходят лишь силы, набравшие больше 5% голосов избирателей. На данный момент таких партий пять.

Хочется сказать: все те же лица, потому что именно эти пять партий и делили между собой 225 кресел (по партийным спискам) в прошлом созыве. Но слова будут в корне неверными: партийные списки серьезно изменились, в выборах участвуют 186 ветеранов СВО, так что состав изменится, и изменится очень сильно.

Тем более этот результат – еще не окончательный.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ИТОГИ ВЫБОРОВ: ЭКЗИТПОЛЫ

Ближе к окончательному результату могут быть экзитполы. Заметим, что последовательность партий в их списках полностью соответствует приведенной картине ЦИК. Но цифры несколько разнятся.

Напомним, что социологические опросы проводили ВЦИОМ и ИНСОМАР (институт социального маркетинга).

1. «Единая Россия» - 49,4 / 52,8

2. КПРФ – 14,2 / 14,8

3. ЛДПР – 10,7 / 9,9

4. «Новые люди» - 9,7 / 8,6

5. Справедливая Россия – 6,6 / 5,5

Другие партии – гораздо ниже порога в 5%. За них, в общем, по данным экзитполов проголосовали 7,9 (ВЦИОМ) и 6,7 (ИНСОМАР).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА

Партийные списки часто оказываются в фокусе внимания, однако напомним: 450 кресел в Госдуме будут поделены поровну: 225 отойдет партиям и еще 225 – депутатам, победившим в своих одномандатных округах.

Здесь результаты пока не оглашены полностью. Здесь обработано порядка 20,12% бюллетеней. Пока 161 депутатское кресло могут занять кандидаты от «Единой России». Это 71,5% побед в одномандатных округах.

Результаты кандидатов от других партий, к сожалению, пока не оглашены – «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

КОГДА ОПУБЛИКУЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ РОССИИ-2026

Ответим мы и на последний вопрос, который появится у каждого читателя - когда будут оглашены окончательные результаты выборов в Государственную Думу? Официально, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, «не раньше 25 сентября». Но больше половины бюллетеней будет подсчитано уже к утру – в 11 часов в ЦИК пройдет очередная пресс-конференция. А больше 95% обработают, вероятно, днем или вечером 21 сентября.

Мы продолжим следить за результатами и сообщим их вам, уважаемые читатели, первыми.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

СИТУАЦИЯ С ОЧЕРЕДЯМИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В МОСКВЕ: ЧТО ПРОИЗОШЛО, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Отдельного внимания заслужила ситуация с голосованием в Москве. Как заявила глава ЦИК, к 12:00 протестные силы договорились провести массовую акцию – все вместе придя на участки.

Итог получился неприятным. Протестники, а вместе с ними и самые простые москвичи, попали в «пробку» на избирательных участках. Образовались очереди – как минимум на 10 участках, по словам Эллы Памфиловой. Кроме этого, московскую систему голосования попытались обрушить хакеры из-за рубежа – из-за этого «пробки» стали еще более длинными.

Когда к вечеру на некоторых участках все еще остались не проголосовавшие россияне, ЦИК принял необходимое решение – всех, кто пришел до 20:00, до закрытия линий голосования, впустили в участок. Чтобы ни технические проблемы, ни акции оппозиции не смогли повлиять на право граждан реализовать свое конституционное право. Отдать голос. Сделать выбор.

- Те, кто пришел к участкам до 20.00 - их запустили внутрь, и они проголосуют, - дала слово Элла Памфилова.

У нас назревает другой вопрос: не была ли протестная акция синхронизирована с атакой из-за рубежа? Не было ли это попыткой сорвать выборы? Создать прецедент, который будут обгладывать иноагенты, убежавшие из России побираться в западных странах?

Ответ оставим на ваше усмотрение.

КАК ЗАПАД ПЫТАЛСЯ СОРВАТЬ ВЫБОРЫ: ДРОНЫ, ХАКЕРЫ И ПОГИБШИЕ ЧЛЕНЫ ИЗБИРКОМА

Но то, что Запад пытался сорвать наши выборы – факт, к сожалению, непреложный. По данным ЦИК, за три дня электронные избирательные системы пережили более 3 тысяч волн массированных кибератак.

Повторимся, не три тысячи атак. Три тысячи синхронизированных волн нападений. Естественно, с участием искусственного интеллекта. Так, в первый день удалось ненадолго «подвесить» систему дистанционного электронного голосования. Удалось устроить акцию в последний день в Москве. Кроме того зафиксировано:

- 135 атак на федеральную платформу голосования,

- 16 - на сайт Центральной избирательной комиссии,

- 1968 - на инфраструктуру электронного голосования и смежные системы,

- 420 - на инфраструктуру Ростелекома, помогавшего в проведении голосования.

Интернетом, к несчастью, дело не ограничилось. По данным Минобороны России, Киев попытался сорвать голосование, организовав массированную воздушную атаку, комбинируя дроны и ракеты компании FirePoint – детища Миндича и Зеленского. 19 числа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака на столицу была самой массированной за все время – за 24 часа на подступах к городу сбито 1600 дронов!

Несмотря на блестящую работу системы ПВО, прилеты все-таки были. В 10 регионах оказались повреждены или разрушены 74 здания избирательных комиссий разного уровня:

- 17 зданий в Запорожской области,

- 14 в ЛНР,

- 13 в Белгородской области,

- 10 - в Херсонской,

- 9 - в Брянской

- 6 - ДНР,

- 2 в Краснодарском крае

- По одному в Крыму, Тюменской и Самарской областях.

Двое членов избирательных комиссий погибли: Елена Астанина, председатель участковой избирательной комиссии в запорожском селе Октябрьское, и Ольга Демьяненко - член участковой комиссии № 220 в Херсонской области.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ