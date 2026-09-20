Трансфер из Нарвы и иностранные наблюдатели

На избирательные участки наведались необычные посетители Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Тюмени участок посетила целая семья - папа, мама и ребенок - все в костюмах Человека-паука. Веселая семейка тоже обыграла главное противостояние этого киносезона. В руках маленький спайдермен держал плюшевого Колобка. Пауки объяснили: они просто хотели погасить интернет-споры и показать, что все герои нам дороги.

В Кузбассе на голосование бодро прискакал... конь Юлий, тот самый говорящий из «Трех богатырей», чье имя давно стало синонимом хитроумия и находчивости с национальным колоритом.

В Пермском крае проголосовали Баба-яга, Железный человек и даже Дед Мороз. Все персонажи дружно явились на участок, чтобы поднять всем настроение. И им выдали бюллетени! Потому что ребята не просто пришли в костюмах, но и с паспортами.

Бориса Халилова на участке узнают по усам. Фото: Администрация Ахтынского района РД

А вот Борису Халилову из Дагестана даже костюма не надо, он и так привлекает внимание. Его усы самые длинные в республике. Как-то Борис Халилович поспорил с другом: кто дольше продержится и не сбреет усы. К сожалению, товарищ ушел из жизни. Но Борис Халилов свое слово держит и вот уже 50 лет усы не сбривает.

Для россиян из Нарвы организовали бесплатный трансфер до избирательных участков в Ивангороде. Пенсионер из Эстонии признался, что простоял в очереди около трех часов, но исполнил свой гражданский долг.

В регионах России работают иностранные наблюдатели - ими стали в том числе и участники Фестиваля молодежи, который завершился в Екатеринбурге. Также присутствуют на участках иностранные журналисты и эксперты.

- Меня впечатлили три вещи: пунктуальность, радость, с которой граждане приходят голосовать, и большой уровень контроля. Такая организация заслуживает уважения, - поделился Хуан Карлос Хуарес из Аргентины.

В Златоусте (Челябинская область) председатель участковой избирательной комиссии отправилась в роддом прямо с избирательного участка. Ксения Петунина не покидала свой пост до последнего момента. У нее родилась дочь. А молодая мама даже из роддома продолжает по телефону интересоваться работой участка.

Молодожены из Башкирии Карина и Ильназ сделали два важных выбора разом. Фото: Избирком Башкирии

В Башкирии молодожены пришли на участок сразу после загса - поздравляли их с торжественным событием все члены избирательной комиссии. Еще одна пара в свадебном облачении пришла на выборы в Красноярске. Вместе изучали бюллетени, а потом опустили их в урну под аплодисменты.