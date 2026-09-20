Молодежь активно шла на избирательные участки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже в воскресенье утром стало понятно: явка на этих выборах превысила прошлое голосование в Думу - 56,66% (в 2021-м было 51,72%).

И для этого есть целый ряд факторов.

Во-первых, голосование стало «человекоцентричным». Такой термин подбирает директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» Президентской академии Виктория Карпова.

- Волеизъявление стало максимально удобным для наших граждан и комфортным, - отметила политолог на «Ночи выборов». - Дистанционное электронное голосование, возможность отдать голос через технологию мобильного избирателя дает полную палитру возможностей для волеизъявления.

Электронное голосование в этом году действовало сразу в 33 регионах страны. На прошлых думских выборах жители только пяти областей и двух городов - Москвы и Севастополя - могли не ходить на участок и отдать голос дистанционно.

Второй момент:

- Мы видим, что общество объединяется, сплачивается на фоне тех информационных и физических атак, которые проводятся против нас сегодня. Это влияет на явку, - говорит Виктория Карпова.

И третье. Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик впервые участвуют в выборах в Государственную Думу. Явка в этих регионах выше других - это люди цементируют свое решение жить в России.

- Это выборы, когда реально бомбили территории, когда реально охотились на представителей избирательных комиссий. И вот, несмотря ни на что, наших людей это не напугало, - отмечает политтехнолог Алена Август. - Представьте, люди в приграничных территориях идут голосовать, выбирая между безопасностью и гражданским долгом. Для них важно прийти и свое решение зафиксировать.

МОЛОДО-ОТВЕТСТВЕННО

Еще один важный момент, который отмечают политологи: очень выросла явка среди молодежи.

- Молодые люди активно идут на участки, - отметила в ходе марафона «Ночь выборов» доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ Антонина Селезнева. - Они, с одной стороны, проявляют собственную позицию, а с другой, делая этот выбор, несут за него ответственность. Они принимают решение за себя, за свою семью.

ЩЕЛЧОК ПО НОСУ

Но особое внимание стоит обратить на явку в наших исторических и приграничных регионах. Они до сих пор сидят на военном положении. Их нещадно бомбят и терроризируют украинские националисты. Но даже в самых тяжелых их уголках, даже на самой линии боевого соприкосновения люди голосовали. И даже больше, чем в других регионах.

Вот он, щелчок по носу соседу-узурпатору, который уже третий год кричит, что не может провести выборы из-за военного положения. Российский избирком показал: можно, штатно и демократично. Не можете вы провести выборы? Хорошо, тогда проведем мы.

Кстати

Явка в 56,66% отсекает возможность дискредитации выборов со стороны тех, кто постоянно ведет информационные атаки на Россию. Их любимый тезис: как можно считать выборы состоявшимися, если не проголосовала даже половина населения. Теперь этот тезис банально не работает, а других-то и не осталось…