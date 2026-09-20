Что происходило в штабе партии «Единая Россия» после выборов

В штабе «Единой России» были уверены в успехе партии на выборах. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Единый день голосования, который на самом деле длился три дня – 18, 19 и 20 сентября, – завершился ровно в 21:00 по Москве. Не спешите искать тут подвох: просто именно в это время закрылся последний избирательный участок в Калининграде, самом западном регионе нашей страны. В этот самый момент в штабах всех партий-кандидатов с одной стороны облегчённо выдохнули – всё-таки завершилась вся эта предвыборная гонка. А с другой – напряжённо вздохнули, ведь впереди самое главное: подсчёт голосов.

И только в штабе партии «Единая Россия» чувствовалось уверенное спокойствие. Мало у кого были сомнения в том, что главная партия страны провалит выборы или не займёт, как и долгие годы подряд, парламентское большинство. Но кроме депутатов, в эти сентябрьские дни в 11 регионах выбирали и губернаторов прямым и не прямым голосованием. И в 10 регионах главными были кандидаты от «ЕдРа». Вот по поводу избрания глав регионов, пожалуй, было самое большое (если вообще можно это так назвать) напряжение.

Светский раут в штабе

В фойе перед входом в зал предназначенный только для членов партии было многолюдно, несмотря на поздний вечер. Толпились журналисты, мелькали политики и политологи. Все гадали, приедет ли сюда президент Владимир Путин, чтобы поздравить представителей «Единой России». Но нет, Владимир Владимирович так и не появился. Зато, конечно же, был председатель партии Дмитрий Медведев. И министр иностранных дел и видный член партии Сергей Лавров. А ещё лидер думской фракции «Едра» Владимир Васильев. И уполномоченный по правам детей Мария Львова-Белова. Она разбавляла мужское общество коллег, плывя по холлу в светло-бежевом кружевном платье. И другие видные члены партии.

Васильев: «Есть слово «надо»

– Вы неоднократно говорили, что ваша фракция в Госдуме заметно обновится. Какие профессиональные группы представлены среди новых кандидатов, помимо участников СВО, которых больше 80-ти? – спросила я у Владимира Васильева.

– Да, участников специальной военной операции среди кандидатов у нас много. Потому что это люди, которые своим героическим поведением доказали, что для них Родина и семья – самая большая ценность. Дороже жизни. Эти примеры и нужны нашему обществу и каждому из нас. Так что и спасением, и долгом было дать им возможность реализовать себя в политике. Да, понятно, что в политике всякое бывает: и разоблачения, и люди, которым руку потом бывало стыдно пожать. Сейчас, на мой взгляд, началась волна очищения.

Так же Васильев рассказал про то, что в процессе работы «партия проявила такие интересные механизмы и способности, которые внутри нас пока ещё дремлют». И участники СВО, прошедшие боевые действия, решительные и смелые, как раз сейчас и нужны.

– Поясните?

– Ну, например, когда мы подключились к восстановлению и ремонту образовательных учреждений. Вы в курсе, что около 1600 таких по стране не были вовремя введены в строй и никто из них не заявлялся на торги по проведению тендера? Партия подключилась, в итоге всё заработало. Люди-строители трудились по 12–14 часов в день и выполнили работы в рекордные сроки. Да, понятно, что есть норма, что рабочий день должен быть 8 часов и так далее. Но есть и слово «надо». И мы брали тех, кто готов был на такие условия труда, кто понимал задачу. И да, зарплаты были обеспечены достойные, до 180 000 в неделю. И знаете что? В итоге многие из этих строителей решили вступить в «Единую Россию». Вот в чём сила «Единой России», на мой взгляд: работать для людей, работать с людьми, брать на себя принятие решений. А кто, если не бывшие военные, побывавшие и проявившие себя в бою, могут это всё делать? Принимать решения, брать задачи и выполнять их эффективно, пусть и для этого надо будет работать по 14 часов в день.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

29 лет, весь в орденах

Один из таких вот парней, прошедших фронт, тоже был в этот важный день в штабе партии – Владислав Головин, молодой, 29-летний, но уже весь в орденах. Он признался «Комсомолке», что пришёл в политику «при поддержке наставников, с чёткой позицией руководителя, с чёткой ответственностью меня, как офицера, понимающего, что любая поставленная задача должна быть выполнена».

– Скажите, Владислав, вы в Думу вот с какой целью идёте? Есть какая-то конкретная идея у вас? Может, закон определённый хотите инициировать и принять? Понятно, что поддержка участников СВО сейчас номер один и ваша основная работа будет нацелена на это. Но может быть, у вас есть конкретная какая-то идея?

– Мер поддержки для ветеранов СВО достаточно много уже введено. И наша основная задача сегодня – их контролировать. Чего бы мне лично хотелось – заняться воспитанием подрастающего поколения. Чтобы ребята, прошедшие военную операцию, стали бы наставниками детям. Это пойдёт на пользу и молодёжи, и взрослым, как дополнительная мера социальной реабилитации.

Министр иностранных дел в этот вечер был немногословен. Дал пару комментариев телевизионщикам и скрылся из виду. Даже на пресс-подход не вышел.

Герой России, начальник Главного штаба "Юнармии" Владислав Головин. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Чай, кофе и 56%

Так за разговорами часы, которые были выведены на гигантское табло, и пробили 21:00. И буквально через 5–10 минут после этого началось совещание Москвы и штабов партий «Единой России» по всей стране. Использовали видео-конференц-связь. Модератором был сам Дмитрий Медведев.

«Единая Россия победила, явка была рекордной», – самое частое, что докладывали председателю партии руководители региональных штабов, стоя у фирменных партийных синих плакатов с эмблемой партии – медведем и триколором.

– За весь период не поступило ни одной жалобы. Суммарная явка 73%, – с гордостью сообщил коллегам глава Луганской Республики Леонид Пасечник. – С огромным отрывом лидирует «Единая Россия». Желаем нам всем дальнейшей победы и победы в войне.

– Мы победим, в этом нет никаких сомнений. Как это произошло сегодня, 20 сентября 2026 года, – ответил Медведев.

– Ощущение, что в штабе раннее утро – столько улыбок, задора. Так что могли бы ещё одну избирательную кампанию выдержать, – начал свою речь мэр Москвы Сергей Собянин.

– Успеем еще, Сергей Семёнович, давайте пока итоги этой подведём, – засмеялся Медведев.

– В Москве рекордная явка, как и в других регионах. И позиции «Единой России» существенно укрепляются. И это дополнительная ответственность для нас. Так что тысячи наказов и просьб избирателей будут нам дальнейшим навигатором в работе.

И все в том же духе. Везде четкая и уверенная победа и такие четкие и уверенные доклады.

По предварительным данным (точные цифры будут завтра) – партия «Единая Россия», по данным ЦИК, на момент публикации статьи, набрала 56,92%. То есть разорвала конкурентов в клочья.

По селектору не показывали, как отмечают победу в разных регионах. Возможно, и бурно, с шампанским. Но здесь, в Москве, неофициальная часть прошла достаточно скромно – пара-тройка подносов с канапе, чай, кофе. И победители разъехались. Может, по домам отдыхать, а может, по важным государственным делам – кто ж его знает.

Итоги выборов в Госдуму - онлайн-трансляция

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