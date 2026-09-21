Вопрос дня: Ваши наказы новой Думе

Главный наказ читателей «Комсомолки» депутатам:работать на нашу победу. И не разочаровать Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

- У меня Думе нет наказов. У меня есть совет и призыв ко всем: примерно через пару недель после оглашения результатов выборов идите и знакомьтесь с депутатами, изучайте их приемное время, записывайтесь, устанавливайте контакт, стимулируйте их работать. Безразличию бой, откуда бы оно ни исходило. Ведь порой даже не знают, как зовут депутата. «Прямая линия» - это не только общение Президента России с народом. «Прямая линия» с народом - это круглосуточное состояние каждого депутата.

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, «Детский доктор мира», Герой Труда России:

- Я проголосовал по интернету и даже получил весточку, что выиграл какой-то приз. Но главный приз - это работоспособная Госдума. Я надеюсь, что она будет работать честно. В том же здравоохранении достаточно проблем. Общее число врачей в прошлом году, по статистике, не только не увеличилось, что необходимо, а даже уменьшилось. И самый серьезный провал в первичном звене - это поликлиники, участковые врачи, узкие специалисты. Дума должна принять меры.

Дмитрий Старунов, участник СВО, ЛНР:

- Раненые не должны оставаться один на один со своей болью после выписки из госпиталя. Нужны длительные, а не формальные курсы реабилитации. Доступное протезирование с обслуживанием, заменой и настройкой протезов. И чтобы лекарства не по квотам, а по потребности.

Новая Госдума должна победить бюрократию. Я прошел через оформление инвалидности, выплат, льгот. Это отдельное испытание, которое подчас тяжелее, чем само ранение. Мы теряем время, силы и здоровье на то, что должно решаться автоматически. Я прошу сделать так, чтобы все оформлялось в «одном окне». Один кабинет, специалист, заявка - и ветеран СВО получает все, что положено.

Валерий Трапезников, депутат Госдумы VI созыва, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Первое - чтобы участников СВО не забывали не только на фронте, но и после того, как они возвращаются. Каждый депутат должен иметь список таких людей в своем округе и с ними встречаться. Второе - поднять МРОТ.

Елена Тихомирова, председатель организации «Жители блокадного Ленинграда», почетный гражданин Санкт-Петербурга:

- Мой наказ - думать о людях, о развитии экономики. Все, что улучшает жизнь населения, принимать близко к сердцу.

На выборы, как на... прогулку. Голосование за депутатов Госдумы - важное дело, куда берут не только всю семью, но даже питомцев. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Иоанн Осяк, протоиерей, отец родных 18 детей, дедушка 67 внуков, настоятель Троицкого храма и храма в честь иконы Божией Матери «Донская», Ростов-на-Дону:

- Главный наказ - помнить: все начинается с семьи. В каждой семье отец - президент, мать - министр, а дети - народ. Так и формируются ячейки общества. И особое внимание уделить многодетным семьям, укрепить их, чтобы они росли. Дети - наши будущие политики, профессора, защитники Родины - кто угодно, все зарождается в семье.

Александр Хинштейн, губернатор Курской области:

- Мне эта работа понятна, я сам был депутатом. Много ли запросов к новой Думе? Конечно. Взять хотя бы долгострои, которые требуют завершения. Нужны дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства. А наши промышленники ставят проблему: страховщики не страхуют от военных угроз - ни предприятия, ни доставку грузов!

Владимир Блужин, 90 лет, капитан 3-го ранга в отставке, подписчик «КП» с 70-летним стажем, Ставрополь:

- Хотелось бы, чтобы новая Дума приняла закон по привлечению молодых кадров в село, а именно - программу бесплатного жилья для молодежи. Если будет жилье, то и молодежь останется в селе.

Михаил Боярский, народный артист РСФСР:

- Депутатам одно пожелание - вы уж нас не разочаруйте!

Станислав Крапивник, военно-политический эксперт, бывший майор армии США:

- В Штатах я голосовал за Буша-младшего. А в 2016-м и 2020-м не пошел на выборы. А из кого выбирать - из Байдена и Трампа? При таком раскладе все равно получишь войну. Там все купленные. Я разочаровался и в 2021-м переехал в Россию. Голосовал уже за Путина, потому что он - то, что нужно. Моих наказов новой Думе три. Первый - закончить с играми в ЕГЭ и вернуть имперскую советскую образовательную систему, которую Штаты копировали.

Второе - убрать ограничения на интернет. Чтобы мы боролись на всех полях информационной войны. Нужно вкладывать в желание наших людей донести правду.

Третье - я за право народа на самооборону. Я жил в штате Северная Каролина, где есть право на оружие. И уровень преступности низкий. У меня был товарищ, Женя, продавал электронику. К нему приехал мафиози из Нью-Йорка и начал объяснять, как мой друг будет платить за крышу. Женя кладет на стол револьвер и говорит, что сейчас «объясняле» «башню снимет». Мафиози собрал чемоданчик и укатил в Нью-Йорк.

Владимир Зорин, экс-министр по делам национальностей РФ:

- Первое - получив мандат, пусть депутаты не спешат становиться начальниками, чиновниками. Вас же за что «командировали» в Думу? За внимание к людям, за стремление им помочь. Второе - дорожите депутатским словом, люди внимательно слушают - что вы там говорите. И третье, главное - вы должны работать в это сложное время на победу.