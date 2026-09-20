Оксана Акиньшина снялась в купальнике через четыре месяца после родов

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Акиньшина и Данила Козловский 6 мая стали родителями: у них родился сын Лео. Спустя четыре месяца после родов 39-летняя актриса похвасталась стройной фигурой в купальнике. Оксана снялась на морском курорте, стоя на пирсе и купаясь в солнечных лучах.

В кадре артистка приняла кокетливую позу. Встав спиной к камере, Оксана поставила одну ногу на деревянную клумбу с цветами. Пикантный ракурс подчеркнул ее округлые ягодицы.

Оксана Акиньшина снялась на курорте. Фото: соцсети.

Подписчики отметили, что она очень быстро пришла в форму. Поклонники восхитились стройной фигурой звезды «Стиляг» и ее цветущим видом.

«Шикарная женщина! Так быстро пришла в форму после родов. Красотка!», «Оксана, как редко вы нас радуете своими фотографиями! Мы очень любим вашу семью!», «Оксана светится от счастья. Фигура огонь!», «Такая счастливая! Спасибо Даниле», - пишут они в комментариях.

Неизвестно, отдыхает ли вместе с ней на море Данила Козловский. Возможно, на курорт Оксана отправилась вместе с детьми. Недавно она поделилась в своем блоге нежным снимком своих троих детей. На фото 9-летняя Эмми и 13-летний Константин стоят в детской и наблюдают за своим младшим братом Лео.

Двое детей Оксаны от предыдущего брака с продюсером Арчилом Геловани постоянно живут в Грузии, но приезжают к маме на каникулы. По слухам, при разводе супруг поставил артистке условие, что сын Костя и дочь Эмми останутся с ним. По словам знакомых,

«С момента развода Оксаны и Арчила прошло почти восемь лет, но они сохранили приличные отношения. Константин и Эмми любят и маму, и папу, Россию и Грузию. Так что делить там нечего», - рассказывала певица Алена Кравец.

Рождение малыша Лео совпало с проблемами в жизни Козловского: его предыдущая гражданская жена Ольга Зуева подала иск в суд. Она требует алименты на дочь Оду-Валентину. Ольга и ее дочка живут в США, тем не менее, Зуева обратилась в один из московских судов.

«Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде», - написала Ольга в соцсетях. Модель требует, чтобы Козловский отдавал на содержание дочери 25% своих заработков.

Позже Ольга уточнила, что Данила не перечислял ей деньги с июля. Кроме того, она обвинила Козловского в том, что он с февраля не виделся с дочкой.

Многие российские звезды встали на сторону Данилы. В частности, шоумен Отар Кушанашвили считает, что Зуева мстит Козловскому за роман с Акиньшиной. Он отметил, что до рождения Лео претензий у актрисы к бывшему возлюбленному не было.