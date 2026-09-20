Савельева рассказала об абьюзе и ссорах в семье после слухов о разводе с Сафоновым

Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Кирилл Сафонов в 2022 году уехал в Израиль. Вместе с ним Россию покинули его жена – экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева и сын Леон. Артист много рассказывал о том, как им хорошо на новой родине. Но, похоже, был не совсем честен. Судя по всему, эмиграция разрушила их брак.

Летом Саша вместе с сыном вернулась в Москву. В соцсетях артистка заговорила о новом периоде в своей жизни. А когда она отвела сына Леона в первый класс в московскую школу, поклонники заподозрили, что Савельева развелась с Сафоновым.

Сама Саша слухи о разводе не комментирует, коротко отвечая в соцсетях: «Всему свое время». Но история, которой она поделилась в своем блоге, наводит на мысли, что брак 42-летней певицы и 53-летнего актера распался из-за насилия в семье.

Саша, давно интересующаяся психологией, рассказала о семейных проблемах своей подруги. Она упомянула, что ее знакомая стала жертвой абьюза мужа. Подписчики тут же решили, что под подругой Александра подразумевает себя.

«Очень часто бывает такое, что мы вступаем в отношения и что-то там происходит. В итоге отношения портятся. Все становится хуже и что-то такое происходит, что вгоняет в стресс. Если у нас нет плотной опоры на себя, то, к сожалению, этот стресс мы проходим очень сложно. И вот с моей подругой сейчас происходит тоже самое», - рассказала Савельева, упомянув, что абьюз, ссоры и взаимные претензии – это отношения, из которых надо уходить.

Ранее Саша уже поднимала тему семейного кризиса, и говорила, что нельзя терпеть постоянные ссоры и претензии.

«Быть даже не в очень хороших отношениях, где тебя обижают, где претензии, где постоянные ссоры... Нам вот в этом привычнее, чем идти во что-то новое. Но если вы хотите в этом оставаться, вы подумайте, сколько вы готовы: год, два, три? Когда я сидела в кризисе, я поняла, что я не готова ни год, ни два и даже не хочу ни минуты в этом оставаться», - высказалась Савельева.