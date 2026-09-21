Киев ждёт полный кошмар, Иисус действительно ходил по воде, а неусидчивые дети лучше учатся

1 место. Киев ждёт полный кошмар
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3 место. Трамп пообещал сделку с Россией, которая завершит конфликт с Украиной
4 место. Геннадий Онищенко: Самая опасная инфекция на планете сегодня — это грипп. А прививки от него бесплатны
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8 место. Иисус Христос действительно ходил по воде. Теперь это научно доказано
9 место. Взломать мозг: можно ли записать сны на видео, стереть страх и выспаться за два часа
10 место. Возвращение культовой программы «Криминальная Россия»: какой станет тру-крайм документалка