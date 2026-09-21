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Общество21 сентября 2026 0:03

Киев ждёт полный кошмар, Иисус действительно ходил по воде, а неусидчивые дети лучше учатся

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Киев ждёт полный кошмар

2 место. Москва превратит Европу в овощ и заставит любить Россию

3 место. Трамп пообещал сделку с Россией, которая завершит конфликт с Украиной

4 место. Геннадий Онищенко: Самая опасная инфекция на планете сегодня — это грипп. А прививки от него бесплатны

5 место. Приостановлено производство вакцины «Мультикан», после которой умирали собаки

6 место. Работники, которые используют нейросети, получают на 40% больше коллег

7 место. Почему неусидчивые дети хорошо учатся? Подробности о том, как развивать гиперактивных ребят

8 место. Иисус Христос действительно ходил по воде. Теперь это научно доказано

9 место. Взломать мозг: можно ли записать сны на видео, стереть страх и выспаться за два часа

10 место. Возвращение культовой программы «Криминальная Россия»: какой станет тру-крайм документалка