Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Параллельно с главными выборами – в Государственную Думу – в 8 регионах России выбирали губернаторов. За результатами этой гонки также следит «Комсомольская правда».
Результаты губернаторских выборов получились не менее показательными, чем федеральное голосование. В семи из восьми регионов победили кандидаты от «Единой России». Что важнее, один из триумфаторов – настоящий боевой генерал, Герой России и, конечно же, участник специальной военной операции Александр Шуваев. Придя в качестве временно исполняющего обязанности в мае 2026 года, он убедил белгородцев в своей квалификации – в преданности делу сомнений не было, наверное, ни у кого.
Но самым убедительным на губернаторских выборах стал глава Чечни. Рамзан Кадыров снова одержал победу – причем абсолютно сокрушительную. 99,81% голосов – такое единодушие можно встретить очень редко.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.
Вот результаты выборов губернаторов – по информации ЦИК на 14:00 понедельника:
1. Белгородская область - Александр Шуваев (ЕР) - 65,97% (по итогам обработки 100% протоколов)
2. Брянская область - Егор Ковальчук (ЕР) - 67,95% (по итогам обработки 97,08% протоколов)
Фото: Василий ВОРОНИН.
3. Республика Мордовия - Артем Здунов (ЕР) – 77,99% (по итогам обработки 100% протоколов)
4. Пензенская область - Олег Мельниченко (ЕР) - 70,80% (по итогам обработки 100% протоколов)
5. Тверская область - Виталий Королев (ЕР) – 69,48% (по итогам обработки 100% протоколов)
6. Республика Тыва - Владислав Ховалыг (ЕР) - 90,95% (по итогам обработки 100% протоколов)
7. Ульяновская область - Алексей Русских (КПРФ) - 77,05% (по итогам обработки 100% протоколов)
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
8. Чеченская республика - Рамзан Кадыров (ЕР) - 99,85% (по итогам обработки 100% протоколов)
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Заметим, что еще в трех регионах, по региональным законам, глав выбирал местный парламент. В Северной Осетии руководить остался Сергей Меняйло, он возглавляет республику с 2021 года. В Карачаево-Черкессии свой пост сохранил Рашид Темрезов. Это один из «долгожителей» среди руководителей регионов, он заступил на пост в далеком 2011 году.
Не успел сделать свой выбор только парламент Дагестана. Фаворитом на пост считается временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин – он принял регион в критический момент, после весеннего потопа, когда Сергей Меликов подал прошение об отставке. Щукин наладил работу, в ручном режиме руководил восстановлением инфраструктуры, разрушенных дорог и деревень, а вместе с этим – и выплатами компенсаций пострадавшим. В сентябре он отчитался о проделанной работе перед президентом – и критики от главы государства не услышал…
Напомним, что вместе с губернаторскими выборами в 39 регионах выбирали членов региональных заксобраний и дум. Данные по этим выборам мы, вероятнее всего, услышим в 11:00 по Москве, когда ЦИК будет подводить промежуточные итоги избирательной компании 2026 года.
Результаты выборов в Госдуму России 2026: Онлайн-трансляция подведения итогов и распределение мандатов между партиями