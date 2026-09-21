Стали известны предварительные результаты выборов губернаторов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно с главными выборами – в Государственную Думу – в 8 регионах России выбирали губернаторов. За результатами этой гонки также следит «Комсомольская правда».

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРОВ В РОССИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Результаты губернаторских выборов получились не менее показательными, чем федеральное голосование. В семи из восьми регионов победили кандидаты от «Единой России». Что важнее, один из триумфаторов – настоящий боевой генерал, Герой России и, конечно же, участник специальной военной операции Александр Шуваев. Придя в качестве временно исполняющего обязанности в мае 2026 года, он убедил белгородцев в своей квалификации – в преданности делу сомнений не было, наверное, ни у кого.

Но самым убедительным на губернаторских выборах стал глава Чечни. Рамзан Кадыров снова одержал победу – причем абсолютно сокрушительную. 99,81% голосов – такое единодушие можно встретить очень редко.

Вот результаты выборов губернаторов – по информации ЦИК на 6:40 понедельника:

1. Белгородская область - Александр Шуваев (ЕР) - 65,97% (по итогам обработки 100% протоколов)

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев побеждает на выборах. Фото: Alexander Kazakov/Russian Govern/GLOBAL LOOK PRESS

2. Брянская область - Егор Ковальчук (ЕР) - 68,19 % (по итогам обработки 91,43% протоколов)

Егор Ковальчук Фото: Василий ВОРОНИН. Перейти в Фотобанк КП

3. Республика Мордовия - Артем Здунов (ЕР) – 79,91% (по итогам обработки 78,25% протоколов)

Артем Здунов. Фото Пресс-службы главы Республики Мордовия

4. Пензенская область - Олег Мельниченко (ЕР) - 73,23% (по итогам обработки 89,65% протоколов)

Олег Мельниченко. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

5. Тверская область - Виталий Королев (ЕР) – 70,08% (по итогам обработки 84,99% протоколов)

Виталий Королев. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

6. Республика Тыва - Владислав Ховалыг (ЕР) - 90,95% (по итогам обработки 100% протоколов)

7. Ульяновская область - Алексей Русских (КПРФ) - 76,59% (по итогам обработки 95,17% протоколов)

8. Чеченская республика - Рамзан Кадыров (ЕР) - 99,81% (по итогам обработки 77,68% протоколов)

ИТОГИ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ: ТРИ ОСОБЕННЫХ РЕГИОНА

Заметим, что еще в трех регионах, по региональным законам, глав выбирал местный парламент. В Северной Осетии руководить остался Сергей Меняйло, он возглавляет республику с 2021 года. В Карачаево-Черкессии свой пост сохранил Рашид Темрезов. Это один из «долгожителей» среди руководителей регионов, он заступил на пост в далеком 2011 году.

Не успел сделать свой выбор только парламент Дагестана. Фаворитом на пост считается временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин – он принял регион в критический момент, после весеннего потопа, когда Сергей Меликов подал прошение об отставке. Щукин наладил работу, в ручном режиме руководил восстановлением инфраструктуры, разрушенных дорог и деревень, а вместе с этим – и выплатами компенсаций пострадавшим. В сентябре он отчитался о проделанной работе перед президентом – и критики от главы государства не услышал…

Напомним, что вместе с губернаторскими выборами в 39 регионах выбирали членов региональных заксобраний и дум. Данные по этим выборам мы, вероятнее всего, услышим в 11:00 по Москве, когда ЦИК будет подводить промежуточные итоги избирательной компании 2026 года.