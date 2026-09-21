Звезды теряют миллионы: Артистов перестали звать петь на свадьбы — спрос упал в 2 раза

Сергей Жуков в топе артистов, которых хотят видеть на свадьбах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгаре сезон свадеб. Как отмечают в разговоре с нами представители индустрии — стало заметно меньше свадеб, где выступают звезды. Как известно — гонорары звезд первой величины составляют весомую часть сметы свадьбы, и для артистов это быстрые и большие деньги. Свадьбы с участием знаменитостей не исчезли совсем, они остались — только на днях на одном из шикарных торжеств пели и плясали под Билана и Успенскую. Но их стало заметно меньше — эта тенденция последних лет, но теперь она проявилась больше чем обычно — шикарно гуляют единицы. Число дорогих праздников со звездами сократилось как минимум в 2 раза.

Продюсер Илья Саглиани подтверждает эту закономерность в разговоре с KP.RU: «Идет СВО. И многие понимают, что сейчас не время для многомиллионных банкетов. Люди женятся, но звезд стали приглашать на свадьбы заметно реже. У нас достаточно артистов с правильной позицией — патриотов, которые выступают для наших военнослужащих. Но при этом звездам надо зарабатывать, поэтому они рады приглашениям на свадьбы, на корпоративы, но большинство тщательно отбирают заказчиков — за границу петь на частные мероприятия ездят в дружественные страны. Теперь проверяют и заказчиков, соглашаются выступать тоже не для всех».

На свадьбах теперь чаще поет кавер-группа, а там, где раньше веселили публику человек пять звезд, там сегодня максимум два артиста. Кто сегодня в топе артистов, которых хотят видеть на свадьбах — Сергея Жукова, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Николая Баскова, Басту, Леонида Агутина, группы «Иванушки International», «Комната культуры», Любовь Успенскую, Надежду Кадышеву, Сосо Павлиашвили.

Работы на «заказниках» у звезд не так много, как раньше, но у топовых артистов заказов хватает Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В разговоре с нами представители артистов эстрады жалуются, что спрос на исполнителей для частных мероприятий снизился. Работы на «заказниках» у звезд не так много, как раньше, но у топовых артистов заказов хватает.

Гонорары топовых звезд на свадьбах — от 5 млн руб. до 10 млн руб. Плюс налоги. Средний чек на выступление известного (не из первой «десятки») артиста — от 3 млн руб. Суммы получаются разные — зависят от места выступления, занятости в конкретный период, других субъективных факторов.

«Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вот и «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева опровергает информацию от блогеров о том, что расходы на ее свадьбу составят 500 млн руб. Такая шокирующая сумма появилась после информации о том, что у Вали скоро свадьба с бизнесменом Ильей Мительманом. Валентина Алексеева возмутилась насчет суммы в том числе — «читать новости про свадьбу за 500 миллионов, особенно в наше время — это смешно...»

Читайте также:

«Она живет с другим. Но мама хорошая!»: пять звездных пар, которые достойно развелись

Тамара Акулова похоронила дочь: Актриса умерла в 46 лет после борьбы с раком груди