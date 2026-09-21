«Мы больше не вместе»: жена Стаса Михайлова заявила о расставании после 20 лет отношений и назвала певца «человеком-фейком»

После более чем 20 лет отношений и свыше 10 лет брака супруги появлялись вместе на семейных мероприятиях и демонстрировали идиллию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жена народного артиста РФ Стаса Михайлова Инна заявила о расставании с певцом. В соцсетях она опубликовала несколько сторис, в которых сообщила, что они больше не вместе, а самого артиста назвала «человеком-фейком». При этом Инна отдельно подчеркнула, что не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду мужа.

«Мы больше не вместе», — написала Инна Михайлова. Следом появилось еще одно обращение, которое вызывает вопросы: «Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!»

Заявление прозвучало неожиданно, поскольку до этого ничто в социальных сетях пары открыто не указывало на расставание. После более чем 20 лет отношений и свыше 10 лет брака супруги появлялись вместе на семейных мероприятиях и демонстрировали идиллию. Инна Михайлова также занималась финансами Стаса.

Жена Стаса Михайлова неожиданно сообщила о расставании Фото: Соцсети.

У пары есть две общие дочери — Иванна и Мария. Особенно странным на этом фоне выглядит то, что практически одновременно с заявлением о расставании Инна разместила архивные фотографии со Стасом, сделанные во время выписки Марии из роддома. Девочка родилась 21 сентября 2012 года, а сегодня отмечает 14-летие. К снимкам супруга певца оставила теплое посвящение дочери: «21 сентября. Спасибо Господу и Пресвятой Богородице за это чудо. Уникальная девочка. Моя любимая любовь. Храни Господь».

Поклонники предположили, что аккаунт Инны мог быть взломан. Однако подтверждений этой версии пока нет. Сам Стас Михайлов ситуацию не комментировал.

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