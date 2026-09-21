Фото: Комитет информационной политики Ленинградской области.

Выборы в Ленинградской области завершились с результатом, который можно назвать без преувеличения успешным. Высокая явка, спокойный ход голосования, отсутствие серьёзных нарушений — всё это делает прошедшую кампанию примером легитимного и хорошо организованного избирательного процесса. Жители региона понимают, что их голос определяет будущее области и страны.

«ПРОХОДЯТ ЧИСТО»

«Подводя промежуточные итоги работы центра наблюдения за выборами “ЛДПР.Кольчуга”, не могу не отметить Ленинградскую область, - прямо сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. - Доля звонков из Ленобласти составила менее 1% от всех. При этом область демонстрирует хорошую явку в 58%, цифры продолжают обновляться. От своих наблюдателей мы также регулярно получаем отчёты. Окончательные выводы пока делать рано, но что точно можно отметить — выборы в регионе проходят достаточно чисто, Ленобласть мы бы поставили в пример по качеству проведения выборов».

Эта оценка — не комплимент, а констатация факта. В регионе действительно не зафиксировано сколько-нибудь серьёзных инцидентов, способных повлиять на волеизъявление. Все ситуации отрабатывались в рабочем режиме, а избирательный процесс шёл штатно. Председатель комитета информационной политики Ленобласти Никита Донцов подчеркнул: «Голосование на выборах в Госдуму РФ и ЗакС региона прошло спокойно, а явка оказалась высокой». Среди причин он назвал доверие жителей к работе областного правительства, депутатов Заксобрания и Госдумы, а также высокий уровень информированности избирателей. Отдельно Донцов отметил проект «ИнформУИК»: к людям приходили домой и рассказывали о предстоящих выборах. «Термин “сушить явку” — точно не про Ленинградскую область», — резюмировал он.

Фото: Комитет информационной политики Ленинградской области.

ЛЮДИ ВИДЯТ РЕЗУЛЬТАТ

Ключевой вывод прошедших выборов очевиден: успех кампании стал возможен во многом благодаря последовательной политике губернатора Александра Дрозденко. Это не сиюминутный эффект, а результат системной работы, которая ведётся в регионе из года в год. Экономика, социальная сфера, инфраструктура, комфортная городская среда — все эти направления развиваются, и жители видят перемены не на бумаге, а в повседневной жизни.

По данным на завершающем этапе выборов, явка в Ленинградской области оказалась сопоставима с показателями губернаторских выборов прошлого года.

Именно поэтому высокая явка на текущих выборах — не просто цифра. Это индикатор доверия. Люди приходят на участки, когда понимают: их голос будет услышан, а власть работает для них. В Ленинградской области сложилась именно такая модель. За последнее десятилетие численность избирателей выросла на 9,24% — почти на 120 тысяч человек. Только в Всеволожском районе прирост составил 75,6%, в Ломоносовском — 39%. Эти цифры говорят, что регион становится привлекательным для жизни, сюда переезжают семьи, специалисты, молодёжь. А значит, курс на развитие экономики и социальной инфраструктуры даёт реальные результаты.

Эксперты это подтверждают.

«Высокая явка в Ленинградской области для меня не стала неожиданностью, - говорит политик, член Президиума ЦС партии «Справедливая Россия — За правду» Надежда Тихонова. - Мы уже видели аналогичную активность на прошлых выборах губернатора, поэтому нынешний интерес жителей вполне закономерен. Для региона это уже привычная ситуация: люди ответственно относятся к выборам и хотят участвовать в определении своего будущего. Я вижу, что на участки действительно пришло много людей. Люди понимают значение своего голоса и приходят выразить собственную позицию — именно так и должен выглядеть нормальный избирательный процесс. Выборы — это мандат доверия избирателей. И решается, на что именно он будет выдан».

Политолог Алексей Ломов также связывает высокую активность с поддержкой выбранного курса: «Высокая активность граждан показывает, что люди воспринимают выборы как возможность повлиять на дальнейшее развитие Ленинградской области и страны. Заметно стремление общества самостоятельно определить своё будущее. Поддержку граждан выбранному курсу региона мы увидели в прошлом году во время губернаторских выборов, и сегодня это подтверждается. Ожидаю, что явка будет сопоставима с показателями выборов губернатора Ленинградской области».

Фото: Комитет информационной политики Ленинградской области.

НОВАЯ КАРТА ГОЛОСОВАНИЯ

Одним из важнейших факторов успеха стала реформа избирательной системы в Ленинградской области. Речь идёт о новой схеме одномандатных округов, которую Законодательное собрание региона утвердило на 75-м заседании. Необходимость пересмотра границ назрела давно: за десять лет численность избирателей изменилась неравномерно. Где-то людей стало значительно больше, где-то меньше. Закон требует порядка, и этот порядок был наведён.

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский пояснил: «Одним из главных условий, которые потребовали изменения схемы, явилось то, что численность избирателей Ленинградской области изменилась на 119 713 избирателей за 10 лет. При этом она увеличилась не везде, а по большому счёту в нескольких районах. Так, Всеволожский район дал прирост в 75%. Соответственно, если раньше у него было пять мандатов, сейчас будет шесть мандатов. Поэтому в рамках границ Всеволожского района были перенарезаны округа. То же самое произошло в отношении Выборгского района».

Новая схема определяет 25 избирательных округов. Каждый будет представлять в среднем 57 389 избирателей. Допустимое отклонение от средней нормы представительства не превышает 10%, а для округов, включающих части территорий более одного муниципального образования, — до 20%. Все новые округа укладываются в законные рамки. Это значит, что голос каждого избирателя имеет примерно равный вес, а сама система стала более справедливой и понятной.

«Произошли большие изменения по увеличению численности избирателей в целом, - подчеркнул Председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. - Если северо-восток стал меньше, то Всеволожск даже дополнительного округа потребовал. Кроме того, по законодательству мы должны схему раз в 10 лет пересматривать. Долго над ней работали, тоже участвовал в рабочей группе. Итоговый вариант и был предложен депутатам».

Реформа избирательных участков и округов в Ленобласти действительно удалась. Она не только привела систему в соответствие с законом, но и сделала процесс голосования более удобным, прозрачным и предсказуемым. Именно такие изменения формируют доверие к выборам как к институту.

Фото: Комитет информационной политики Ленинградской области.

ЧИСТО И ПРОЗРАЧНО

Отдельная тема — безопасность и прозрачность. В Ленинградской области были приняты все необходимые меры, чтобы голосование прошло без внештатных ситуаций. Никита Донцов отметил, что все ситуации отрабатывались в рабочем режиме, а избирательный процесс нарушен не был. Это подтверждают и наблюдатели.

Политолог Алексей Ломов добавил: «Мы видим, что избирательная система оказалась готова к любым вызовам, в том числе внешним. Участки работают в штатном режиме, приняты необходимые меры безопасности, а у граждан есть возможность выбрать наиболее удобный способ голосования. Поэтому говорить о том, что внешние обстоятельства способны серьёзно повлиять на сам ход избирательного процесса, не приходится».

Высокая явка, отсутствие нарушений, спокойный и уверенный ход голосования — всё это делает результат абсолютно легитимным.