Очередь на участок и триколор из шаров: как прошли в Турции выборы в Госдуму

Сотрудники Аэрофлота в Анталье. Фото предоставлено Генконсульство РФ в Анталье

Голосование на выборах в Государственную думу прошло в 152 странах мира на избирательных участках при наших посольствах и генконсульствах. Россияне пришли на 326 избирательных участков, многие голосовали досрочно. На семь вечера воскресенья количество проголосовавших — 212 тысяч человек — уже превысило показатели прошлых думских выборов.

Голосование в посольстве в Анкаре Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Собственный корреспондент KP.RU наблюдала за тем, как проходили выборы в Турции.

В посольстве России в Анкаре праздничная атмосфера чувствовалась с порога. Сюда шли семьями, нарядно одетые, с маленькими детьми. Малышам — будущим избирателям — на входе дарили по три воздушных шарика: белый, синий и красный. Из них в руках у детворы собирался живой российский триколор.

В посольстве в Анкаре голосовами семьями Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Очень важно, чтобы наши граждане исполнили свой гражданский долг. Я призываю всех россиян, которые находятся в Турции, проголосовать за будущее России, — сказал посол России в Турции Сергей Вершинин. Он пришёл на участок к открытию и отдал свой голос одним из первых.

Посол РФ в Турции Сергей Вершинин (фото предоставлено посольством)

— Проведение выборов в столь сложной обстановке, когда идёт специальная военная операция, говорит о том, что ни у кого не должно возникать сомнений в легитимности власти в России. И все участники выборов, приходя голосовать, это ярко подтверждают! — заявил KP.RU глава Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко.

СТАМБУЛ: СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

В культурной столице Турции на избирательном участке тоже было не протолкнуться. Как сообщили KP.RU в пресс-службе генконсульства, в Стамбульском консульском округе в итоге проголосовали 962 человека.

Главной «фишкой дня» стало огромное количество молодёжи. Многие юноши и девушки признавались, что голосуют впервые в жизни. На участок выстроилась очередь. Всё прошло в штатном режиме и очень дружелюбной, почти семейной атмосфере.

ТРАБЗОН: ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Генконсул РФ в Трабзоне Александр Кантемиров заверил KP.RU, что на Черноморском побережье выборы прошли спокойно и исключительно на позитиве:

— Мы были рады видеть у себя наших граждан, практически у всех было хорошее настроение и позитивный настрой, который мы, со своей стороны, старались поддержать. Мы признательны всем, кто нашёл возможность прийти сегодня к нам и тем самым показал, что наш многомесячный труд по подготовке был не напрасен.

Отдельно глава российской дипмиссии в Трабзоне поблагодарил турецкие власти и правоохранительные органы, которые обеспечили беспрецедентные и четкие меры безопасности вокруг здания Генконсульства.

Сотрудники Аэрофлота в Анталье. Фото предоставлено Генконсульство РФ в Анталье

АНТАЛЬЯ: ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

В курортной Анталье, где традиционно проживает самая большая русская община, голосование превратилось в настоящий праздник. Но главным украшением и сенсацией дня здесь стали экипажи авиакомпании «Аэрофлот». Лётчики и бортпроводники явились на избирательный участок в полном составе — в своей фирменной, безупречной ярко-красной форме, сорвав аплодисменты остальных избирателей. Как шутили в очереди: «Наши выборы сегодня — на высшем пилотаже!»

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