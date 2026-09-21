Частным агентствам будут платить деньги за ловлю мужчин и отправку на СВО? В Тамбовской области разоблачили новый фейк

Никаких сообщений, указов или аудиовизуальных материалов о создании коммерческих «структур поимки» не существует ни на официальных порталах Правительства Тамбовской области, ни на верифицированных ресурсах самого губернатора Евгения Первышова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Тамбовской области создадут частные агентства, которым будут платить 500 тысяч рублей за каждого пойманного мужчину для отправки на СВО — такие сообщения появились в соцсетях. В публикациях утверждается, будто глава Тамбовской области Евгений Первышов на одном из оперативных совещаний официально объявил о создании в регионе специальных частных организаций. Эти коммерческие структуры якобы наделяются полномочиями посильно «ловить» мужчин на улицах и в общественных местах для отправки в зону проведения специальной военной операции, а за каждого «пойманого» агентствам якобы обещано щедрое вознаграждение из бюджета в размере 500 тысяч рублей. «Комсомольская правда» выяснила, что ролик — фальшивый.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Перед нами 100-процентный цифровой фейк, созданный с помощью технологии дипфейка для дискредитации региональной власти и нагнетания панических настроений среди жителей.

На самом деле никаких сообщений, указов или аудиовизуальных материалов о создании коммерческих «структур поимки» не существует ни на официальных порталах Правительства Тамбовской области, ни на верифицированных ресурсах самого губернатора Евгения Первышова.

За основу авторы взяли реальную видеозапись оперативного совещания, которое глава Тамбовской области проводил 14 сентября. Однако тематика оригинального выступления Первышова была кардинально иной. Губернатор поднимал важный вопрос безопасности молодежи и профилактики преступности, затронув проблему активных попыток вербовки российских подростков зарубежными злоумышленниками для совершения диверсий на объектах инфраструктуры. Никаких тем, связанных с «частными агентствами», выплат за мобилизацию или принудительного привлечения граждан к службе, на заседании не обсуждалось.

Авторы дипфейка применили нейросетевые алгоритмы для подмены оригинального звука и синтеза новой артикуляции спикера. Однако при монтаже они допустили грубые видеомонтажные ошибки, разоблачающие подделку. Из-за топорной «склейки» кадров и закольцовывания фонового изображения люди, сидящие в зале за спиной губернатора, совершают неестественные, цикличные движения. В частности, одна из присутствующих на совещании женщин синхронно и с идеальной точностью повторяет одни и те же жесты по кругу каждые несколько секунд.

Первоисточником распространения видео подделки стал мессенджер-канал, который уже не единожды ловили на тиражировании фальшивок. Этот ресурс входит в сетку информационных каналов, регулярно используемых для проведения информационных атак на российские регионы.

Еще в августе 2026 года правительству Тамбовской области пришлось официально опровергать аналогичное сфабрикованное видео. В том фейке губернатору Евгению Первышову нейросетью приписывались ложные заявления о якобы стартующей в регионе «всеобщей мобилизации».